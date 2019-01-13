В Ташкенте откроют инновационный парк

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. В Ташкенте планируется создать Технологический парк программных продуктов и информационных технологий в Мирзо-Улугбекском районе, сообщает Новости Узбекистана.

Технопарк будет создан на базе индийского опыта в сфере поддержки стартапов и инновационных разработок. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций будет работать над проектом вместе с Обществом парков программных технологий при Министерстве электроники и информационных технологий Республики Индия.

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Цель создания технопарка – развитие отечественной IT-индустрии, поддержка высокотехнологичным стартап-проектам и продвижение продукции местных разработчиков (программного обеспечения и высоких технологий) в стране и за ее пределами. Резиденты технопарка смогут получать финансовые, маркетинговые, юридические и иные консалтинговые услуги, участвовать в мастер-классах, тренингах, научно-практических конференциях и семинарах, на которых будут выступать ведущие специалисты и представители крупнейших компаний.

В случае, если проект резидента технопарка получит статус перспективного, на его реализацию может быть выделено государственное финансирование из Фонда развития ИКТ. Также на резидентов технопарка распространяются льготы, предусмотренные для Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center. До 2028 года им не придется платить никаких налогов и обязательных отчислений, включая таможенные платежи за ввозимое программное обеспечение и оборудование.