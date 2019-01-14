В Узбекистане устанавливается нехарактерная для января погода

В Узбекистане на текущей неделе ожидается нехарактерная для января теплая погода, когда дневная температура даже в столице поднимется до 17 градусов выше нуля.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В период с 14 по 19 января на территории республики пройдет весь спектр погодных явлений – от осадков в виде дождя со снегом до ощутимого потепления и снова похолодания.

Так, согласно прогнозу Узгидромета, В Каракалпакстане и Хорезмской области 17 января температура воздуха в дневные часы составит около 12 градусов тепла, 18 января ночью и днем температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, 19 января ночью столбики термометра покажут 5 градусов мороза.

© Sputnik / Алексей Даничев Ученые предрекли погодные неприятности в 2019 году

В Бухарской и Навоийской областях 17 января ожидается потепление до 17 градусов тепла, 18 января температура будет уже 15 градусов тепла, а в ночь на 19 января ожидается до 2 градусов мороза.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики обещают потепление. 16 и 17 января воздух прогреется до отметки плюс 12 градусов, 18 января этот показатель будет колебаться на отметке 10-15 градусов тепла, в ночь на 19 января будет около нуля градусов, а днем – от 3 до 8 градусов тепла.

В Кашкадарьинской области 16 января ожидается до 13 градусов тепла, 17 января потеплеет до 19 градусов тепла. Но уже с 18 января тепло пойдет на убыль: ночью будет 5-10 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла, 19 января будет уже около нуля градусов, а днем - всего 3-8 тепла.

В Сурхандарьинской области ожидается комфортная погода: 16 января днем 8-13 со знаком "плюс", 17 января – до 19 градусов тепла, 18 января – до 17 градусов тепла. 19 января воздух прогреется максимум до 8 тепла.

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В Андижанской, Наманганской, Ферганской областях возможны осадки в виде дождя, переходящего в снег. Температура ночью - 2 градуса мороза, днем от 3 до 8 тепла.

В горных районах республики временами пройдет снег, местами сильный. В указанный период воздух днем прогреется максимально до 8 градусов тепла, ночью температура воздуха составит до 10 градусов мороза.