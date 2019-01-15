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Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов встретился с министром юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги

Узбекистан и Южная Корея намерены вместе бороться с коррупцией

Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана
Общество
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В республике осуществляются масштабные преобразования, направленные, в частности, на противодействие коррупции на всех уровнях госвласти, а также совершенствование системы оказания юридической помощи и правовых услуг.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов встретился с главой МИД Южной Кореи Паком Санг Ги. Ведомство отвечает за судебное преследование, вынесение приговоров, иммиграционный контроль и защиту прав человека. 

"Стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества, в том числе в сферах противодействия коррупции, разработки и экспертизы нормативно-правовых актов, подготовки и повышения квалификации кадров, в частности, организации стажировки в области привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата, повышения качества и оперативности юридических услуг", — отметили в пресс-службе Минюста республики.

Между Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и Подразделением финансовой разведки Республики Корея подписан Меморандум о сотрудничестве.
© Прокуратура Узбекистана
Узбекистан и Южная Корея будут вместе бороться с финансированием терроризма
Представители Южной Кореи заявили о желании расширить взаимодействие с Узбекистаном в сфере защиты прав и законных интересов человека, разработки законодательства.

Пак Санг Ги высоко оценил изменения в деятельности органов и учреждений юстиции республики, способствующие их "сближению с народом, обеспечению открытости и прозрачности их деятельности".

Ранее Генпрокуратура Узбекистана и подразделение финансовой разведки Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

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Теги:
права человека, Коррупция, Южная Корея, Министерство юстиции Узбекистана



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