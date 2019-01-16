11:10 16 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Здание Узбекгидроэнерго

Почему фонду "Цифровое доверие" отдали госдолю в "Узбекгидроэнерго"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
27 0 0

Ранее Фонду передали сотового оператора Universal Mobile Systems.

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Фонд поддержки развития цифровой экономики "Цифровое доверие" станет акционером от имени государства в уставном капитале "Узбекгидроэнерго", говорится в постановлении правительства.

Такая мера поможет внедрить в систему управления "Узбекгидроэнерго" современные методы корпоративного управления.

Кроме того, благодаря этому решению для развитие гидроэнергетики республики привлекут иностранные инвестиции.

Биткоин и технология блокчейн
© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистане создают фонд "Цифровое доверие" для внедрения блокчейна

В ноябре 2018 года сотовый оператор Universal Mobile Systems (UMS) также был передан Фонду "Цифровое доверие", который подконтролен Национальному агентству проектного управления. Компания после передачи сменила название на Mobiuz.

На базе Mobiuz хотят организовать правительственную мобильную связь, а также осуществлять все государственные услуги исключительно через центры обработки данных оператора.

Теги:
Узбекгидроэнерго, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Акции памяти в польском Гданьске в честь убитого мэра
В польском Гданьске после убийства мэра тысячи горожан вышли на улицы
Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054