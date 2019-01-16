Почему фонду "Цифровое доверие" отдали госдолю в "Узбекгидроэнерго"

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Фонд поддержки развития цифровой экономики "Цифровое доверие" станет акционером от имени государства в уставном капитале "Узбекгидроэнерго", говорится в постановлении правительства.

Такая мера поможет внедрить в систему управления "Узбекгидроэнерго" современные методы корпоративного управления.

Кроме того, благодаря этому решению для развитие гидроэнергетики республики привлекут иностранные инвестиции.

© Sputnik / Владимир Астапкович В Узбекистане создают фонд "Цифровое доверие" для внедрения блокчейна

В ноябре 2018 года сотовый оператор Universal Mobile Systems (UMS) также был передан Фонду "Цифровое доверие", который подконтролен Национальному агентству проектного управления. Компания после передачи сменила название на Mobiuz.

На базе Mobiuz хотят организовать правительственную мобильную связь, а также осуществлять все государственные услуги исключительно через центры обработки данных оператора.