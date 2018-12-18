В Узбекистане могут разрешить менять оператора связи с сохранением номера

Менять мобильного оператора можно будет не чаще одного раза в 180 дней.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана предлагает отменить "мобильное рабство" (запрет менять оператора связи с сохранением своего номера) на рынке сотовой связи страны.

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Проект соответствующего приказа министра опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения, которое продлится до начала января 2019 года.

"Утвердить положение о переносе абонентского номера в сетях мобильной связи Республики Узбекистан", - говорится в тексте документа.

Приказ может вступить в силу спустя три месяца после его принятия.

Положение определяет порядок переноса номера, ведения и функционирования централизованной базы переносимых номеров, предоставления доступа к ее ресурсам, а также организационно-технического взаимодействия и взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций.

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Услуга по переносу абонентского номера для абонента предоставляется операторами мобильной связи на платной основе, говорится в тексте приказа. При этом менять оператора планируется разрешить не чаще одного раза в 180 дней. Переносить можно будет только номера, выделенные для операторов мобильной связи. Запрещается также совершать обмен с фиксированной телефонной связи на мобильную и наоборот.

В Узбекистане с 33-миллионным населением насчитывается более 22 миллионов абонентов сотовой связи. В стране пять сотовых операторов: в GSM-стандарте работают Unitel ("дочка" VEON), Coscom (100% владеет Госкомконкуренции) и Universal Mobile Systems (принадлежит местному фонду "Цифровое доверие"), в стандарте CDMA - Rubicon Wireless Communication, госкомпания "Узбектелеком" через свой филиал "Узмобайл" работает в стандартах GSM и CDMA.