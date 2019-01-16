Студия Артемия Лебедева создала новый логотип Ташкента

Кто-то пишет, что это "классный, современный логотип", а кто-то считает, что он не отражает дух Ташкента.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В сети появились фотографии нового логотипа Ташкента от студии Артемия Лебедева.

Первые кадры попали в один из телеграм-каналов "Ща все будет".

"А вот и частично выгрузили концепт Лебедева с логотипом Ташкента. Идея ясна. Мое мнение не изменилось на сей счет. При всем уважении к работе студии, это слабо", - написал блогер в своем канале.

В общем, мнения пользователей разделились. Кто-то пишет, что это "классный, современный логотип", а кто-то считает, что он не отражает дух Ташкента.

Напомним, что в декабре прошлого года в рамках формирования туристического бренда столицы, столичным хокимиятом был представлен логотип города.