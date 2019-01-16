В Uzbekistan Airways объяснили, куда исчез Dreamliner

В некоторых СМИ появилась информация, что некоторые из принадлежащих авиакомпании Boeing-787 Dreamliner выведены из эксплуатации из-за поломок.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Национальная компания Uzbekistan Airways продолжает эксплуатировать Boeing-787 Dreamliner, заверили в компании.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что из-за поломки некоторые самолеты НАК выведены из эксплуатации.

"Национальная авиакомпания продолжает выполнять полеты, соответствующие международным стандартам. Все воздушные суда в составе авиапарка Uzbekistan Airways регулярно проходят плановый техосмотр и модификацию, на время которых самолеты снимаются с рейсов. Для обеспечения высокого уровня безопасности полетов Национальной авиакомпании данные процедуры применяются и к новым воздушным судам, в числе которых Boeing-787 Dreamliner", - пояснили в авиакомпании.

Один из Boeing-787 Dreamliner национальной авиакомпании был направлен на плановое обслуживание и модификацию, по завершению которых на аналогичные процедуры отправили второе воздушное судно того же типа.

Uzbekistan Airways в ближайшее время проведет брифинг с участием представителей компаний Boeing и General Electric. Представители компаний-производителей самолета и его двигателей подробно ответят на все возникающие вопросы.