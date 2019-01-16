20:37 16 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Семья, архивное фото

Правозащитники бьют тревогу: в Узбекистане продолжается эпидемия разводов

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
Получить короткую ссылку
21 0 0

Проблема разводов в республике остается острой - на грани распада порядка 30 тысяч семей, заявила на брифинге в Ташкенте глава Комитета женщин Танзила Нарбаева

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Ташкенте прошел брифинг, посвященный вопросам женщин и их трудоустройства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На встрече глава Комитета женщин Танзила Нарбаева обозначила проблемы, с которыми сталкиваются женщины, а также озвучила статистику по разводам в стране и пути решения этой проблемы.

Руки влюбленных
CC0 / pixabay
За год в Узбекистане развелись 40 тысяч пар

По последним Нарбаевой, сегодня в республике около 30 тысяч женщин находится на грани развода, несмотря на усилия государства, направленные на сохранение института семьи.

В связи с этим, по ее словам, центр семьи "Оила", созданный на базе кабмина, намерен в 2019 году готов запустить онлайн-проект, с помощью которого женщины, оставшиеся после развода без средств к существованию, смогут получить профессию.

Помимо этого, Комитет женщин выступает с инициативой изменения Семейного кодекса, так как он перестал отвечать современным требованиям.

Например, речь идет о запрете разводиться парам, находящимся на заработках за границей, по доверенности. Кроме того, по мнению Нарбаевой, пора уравнять возраст вступления в брак для обоих полов - с 18 лет (на сегодняшний день для юношей этот возраст составляет 18 лет, а для девушек – 17 лет).

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Как правильно заходить в купель во время крещенских купаний – инструкция от спасателей
Как правильно погружаться в прорубь: советы спасателей
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054