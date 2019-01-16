Женское дело в мужской профессии: она спасает и путан, и разведенок

Максуда Худжаназарова — инспектор по делам женщин ОВД Юнусобадского района Ташкента. Изо дня в день она пытается помочь узбекистанкам, среди которых и бывшие преступницы, и матери одиночки, и проститутки вернуться к полноценной жизни. О тяготах службы и первых успехах сотрудница МВД рассказала в интервью Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik, Дильшода Рахматова. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 января посетил отдел внутренних дел №7 Юнусабадского района города Ташкента, пообщался с правоохранительными органами и дал ряд советов по совершенствованию системы охраны правопорядка и по профилактики преступлений. Именно в этом глава государства видит залог стабильности и улучшения криминогенной обстановки в республике.

Со своей стороны государство принимает меры по модернизации структуры МВД, а также укрепляет материально-техническую базу. То же районное ОВД совершенно преобразилось. Здесь нет высоченных заборов, сотрудники милиции тоже не сидят за решетчатыми окнами. В одном месте теперь размещены оперативная дежурная часть, отделения профилактики, следствия, уголовного розыска, паспортный стол и психологическая служба, отдел пожарной безопасности и скорой помощи.

Кроме того, для более тесной и эффективной работы с жительницами махаллей в отделении работают женщины-инспекторы, которым проще найти общий язык и услышать проблемы подопечных. Пока такая практика введена только в Юнусабаде, но в скором времени женщины-инспекторы появятся в Шайхантахурском и Алмазарском районах.

Корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовал с инспектором Максудой Худжаназаровой и попытался понять, каково женщине работать в такой нелегкой и совсем неженской профессии.

По образованию Максуда юрист, 12 лет она проработала в следственном отделе. На нынешнюю должность ее назначили всего месяц назад. Как она сама признается, что даже не думала, что когда-нибудь ей предстоит оторваться от кабинетной работы и выйти, что называется, в народ, совершая ежедневно без преувеличения гражданский и социальный подвиг.

— Максуда, в чем заключается ваша работа и с чего начинается обычный рабочий день?

— Согласно постановлению президента Узбекистана, в каждой махалле и районах были учреждены старшие инспекторы по делам женщин и девочек. Моя территория включает 7 махаллей (свыше 20 тысяч женщин), и в каждой из них работает по одному инспектору.

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Наша главная задача — профилактика преступности и поддержка женщин, которые состоят на учете или под адмнистративным контролем либо ранее были судимы. Я всего месяц занимаю эту должность, но уже поняла, насколько тут проживает разный и сложный контенгент — есть проститутки и сутенерши, женщины, состоявшие в запрещенных религиозных экстремистских группах, матери-одиночки, а также неспокойные или неблагополучные семьи. С этими категориями граждан и ведем работу.

Мы делаем все возможное, чтобы они не совершили повторно какие-то преступления и вернулись к полноценной нормальной жизни.

Что касается моего обычного рабочего дня, то начинается он с изучения оперативных сводок. Кроме того, я постоянно на связи с инспекторами по делам женщин из каждой махалли, а также с домкомами и старшими по улицам. После этого уже выхожу в махалли и веду работу, что назыается, на месте.

— Как муж относится к вашей нелегкой службе, которой вы уделяете столько времени и сил?

— (Улыбается) С пониманием, за что я ему очень благодарна.

— В махаллях есть представители комитета женщин, чем ваша работа отличается от их деятельности?

— Да, в махаллях занимаются семейно-бытовыми вопросами, например, решают проблемы и споры возникающие между свекровкой и невесткой, условиями развода, урегулированием конфликтов между близкими родственниками. Но в последнее время стало очевидно, что на местах не хватает квалификацированных, юридически подкованных специалистов для решения таких насущных проблем.

Сегодня в любой махалле жители задают вопросы правового характера: как взыскать алименты, как делить имущество в случае развода — кому достанется квартира, и с кем останутся дети. Я, имея богатый опыт и юридическое образование, могу оказать людям консультативную помощь, ответить на любой вопрос с точки зрения законодательства.

— Максуда, у вас в руках кипа бумаг — списки женщин, которые оступились. Вы изучали, что толкает их на преступление?

— Безусловно, мы анализируем каждый конкретный случай для решения проблемы. Как показывает практика, чаще всего женщины совершают противозаконный поступок из-за финансовых проблем. Представьте мать-одиночку с 2-3 детьми, которая развелась с мужем или одна занимается семьей, пока супруг месяцами на заработках за границей, при этом не присылая оттуда ни денег, ни, порой, даже весточки о себе. А ей ведь нужно не только обеспечить детей, но и прокормить их, оплатить детский сад и школу. В такой ситуации многие идут на крайний шаг, преступая закон.

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Махалли нам предоставляют список безработных, а мы направляем ходатайство в центры по обеспечению занятости. Зачастую, эти женщины не имеют какой-либо специальности, но у них есть желание работать и осваивать конкретные профессии. Сейчас мы совместно с хокимиятом создаем курсы шитья и кулинарии.

Вот (показывает фотографию и отчеты) недавно помогли Умиде — маме с двумя детьми. Она инвалид, поэтому не везде может работать. Но мы узнали, что женщина прекрасно вяжет. Удалось договориться со спонсорами, чтобы те обеспечили Умиду пряжей. Она сможет продавать свои изделия и получать от этого доход. Я также посоветовала ей открыть курсы вязания, в махалле, уверена, найдутся девушки, которые захотят научиться этому ремеслу.

Такой подход гораздо лучше денежной помощи в виде пособий – человек видит, что его труд востребован, и это приносит ему не только деньги, но и радость, удовлетворение от своего занятия.

Я поддержала Умиду и сказала ей, чтобы она двигалась только вперед, а мы готовы оказать всю необходимую помощь.

— Вы упомянули что среди взятых на учет есть и путаны. Как ведется работа с ними?

— Для решения той или иной проблемы надо смотреть в корень —почему это произошло, какие обстоятельства подтолкнули ее к этому, в каких бытовых условиях она живет. Придя домой к таким женщинам, сразу понимаешь истинную причину поступка.

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По каждому отдельному случаю работаем по-разному. Сначала изучаем ситуацию, а после принимаем решение, как вернуть человека к нормальной жизни.

Многие девушки, занимающиеся проституцией, приехали в столицу из регионов. Своим родителям они чаще всего говорят, что подрабатывают нянями, сиделками или в ресторанах, или врут, что учатся.

Первым делом мы стараемся вернуть таких девушек домой, в семьи. Если отказываются, а дело принимает уголовный характер, то, после предупреждения самих нарушительниц закона выносим этот вопрос на обсуждение в махалле. На гражданских сходах родителей таких девушек информируют о том, чем на самом деле занимаются их дочери. А в селах, вы сами знаете, что честь дорогого стоит.

После такого многие вынуждены вернуться на малую родину, чтобы там найти работу. Есть и те, кто поступают здесь в вузы, чтобы потом работать и стать полноценными членами общества.

— А как вы решаете семейные проблемы?

— У нас есть список неблагополучных семей, которые мы навещаем вместе с писхологом или инспекторам по делам несовершеннолетних. Мы разговаривает с каждым членом такой семьи, особенно, если есть риск развода или подозрение на факты бытового насилия.

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Как юрист я могу выслушать их проблему, дать совет, но у психолога другая роль, поэтому после каждой такой встречи он дает мне рекомендации относительно той или иной женщины, например, в каком она находится состоянии, нет ли суицидальных наклонностей. На основании этого принимается решение, как помочь в данной ситуации.

Хочу заметить, что во всех наших семи махаллях в прошлом году и за первые две недели этого года не произошло ни одного самоубийства.

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Кроме того, мы взяли на особый контроль те семьи, в которых родители или другие родственники уехали на заработки. Это сделано для того, чтобы оперативно можно было помочь женщинам или детям, оставшимся без должного внимания или финансовой поддержки.

— А как люди относятся к вашей работе? Удается ли наладить контакт?

— Я за один месяц службы сделала очень много выводов: оказывается, если человек любит свое дело, свою профессию, он может достчь всего. Когда я ходила по домам, хоть как-то помогая людям, они со слезами на глазах благодарили меня. Я все чаще слышу от них: “неужели, вы — милиция, можете быть такими?” Да, я много лет проработала в кабинете, но одно дело просиживать за кипами бумаг, а другое — выйти в люди, увидеть и понять, как они живут, чтобы после делать выводы. Мы только теперь стали понимать, тревоги и проблемы народа. Я научилась радоваться даже незначительным успехам, чувствуя себя действительно полезной.

— Что бы вы посоветовали узбекским женщинам, чтобы им не попасть в трудную жизненную ситуацию?

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— В первую очередь, хотелось бы, чтобы наши женщины уделяли побольше времени своим детям. Я сама воспитываю двоих, поэтому четко понимаю, что от нашей молодежи будет зависеть будущее страны и ее социальное благополучие.

Если же у женщин возникнут проблемы, то наши двери всегда открыты. Мы давно перешли на круглосуточный режим работы, пусть приходят и наши специалисты им помогут. В этом году мы хотим обеспечить работой всех состоящих на учете женщин, выдать замуж незамужних или одиноких, а самое главное — вдохнуть в их жизнь здоровую среду.