Женское дело в мужской профессии: она спасает и путан, и разведенок

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik, Дильшода Рахматова. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 января посетил отдел внутренних дел №7 Юнусабадского района города Ташкента, пообщался с правоохранительными органами и дал ряд советов по совершенствованию системы охраны правопорядка и по профилактики преступлений. Именно в этом глава государства видит залог стабильности и улучшения криминогенной обстановки в республике.
Со своей стороны государство принимает меры по модернизации структуры МВД, а также укрепляет материально-техническую базу. То же районное ОВД совершенно преобразилось. Здесь нет высоченных заборов, сотрудники милиции тоже не сидят за решетчатыми окнами. В одном месте теперь размещены оперативная дежурная часть, отделения профилактики, следствия, уголовного розыска, паспортный стол и психологическая служба, отдел пожарной безопасности и скорой помощи.
Корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовал с инспектором Максудой Худжаназаровой и попытался понять, каково женщине работать в такой нелегкой и совсем неженской профессии.
По образованию Максуда юрист, 12 лет она проработала в следственном отделе. На нынешнюю должность ее назначили всего месяц назад. Как она сама признается, что даже не думала, что когда-нибудь ей предстоит оторваться от кабинетной работы и выйти, что называется, в народ, совершая ежедневно без преувеличения гражданский и социальный подвиг.
— Максуда, в чем заключается ваша работа и с чего начинается обычный рабочий день?
— Согласно постановлению президента Узбекистана, в каждой махалле и районах были учреждены старшие инспекторы по делам женщин и девочек. Моя территория включает 7 махаллей (свыше 20 тысяч женщин), и в каждой из них работает по одному инспектору.
Мы делаем все возможное, чтобы они не совершили повторно какие-то преступления и вернулись к полноценной нормальной жизни.
Что касается моего обычного рабочего дня, то начинается он с изучения оперативных сводок. Кроме того, я постоянно на связи с инспекторами по делам женщин из каждой махалли, а также с домкомами и старшими по улицам. После этого уже выхожу в махалли и веду работу, что назыается, на месте.
— Как муж относится к вашей нелегкой службе, которой вы уделяете столько времени и сил?
— (Улыбается) С пониманием, за что я ему очень благодарна.
— В махаллях есть представители комитета женщин, чем ваша работа отличается от их деятельности?
— Да, в махаллях занимаются семейно-бытовыми вопросами, например, решают проблемы и споры возникающие между свекровкой и невесткой, условиями развода, урегулированием конфликтов между близкими родственниками. Но в последнее время стало очевидно, что на местах не хватает квалификацированных, юридически подкованных специалистов для решения таких насущных проблем.
Сегодня в любой махалле жители задают вопросы правового характера: как взыскать алименты, как делить имущество в случае развода — кому достанется квартира, и с кем останутся дети. Я, имея богатый опыт и юридическое образование, могу оказать людям консультативную помощь, ответить на любой вопрос с точки зрения законодательства.
— Максуда, у вас в руках кипа бумаг — списки женщин, которые оступились. Вы изучали, что толкает их на преступление?
— Безусловно, мы анализируем каждый конкретный случай для решения проблемы. Как показывает практика, чаще всего женщины совершают противозаконный поступок из-за финансовых проблем. Представьте мать-одиночку с 2-3 детьми, которая развелась с мужем или одна занимается семьей, пока супруг месяцами на заработках за границей, при этом не присылая оттуда ни денег, ни, порой, даже весточки о себе. А ей ведь нужно не только обеспечить детей, но и прокормить их, оплатить детский сад и школу. В такой ситуации многие идут на крайний шаг, преступая закон.
Вот (показывает фотографию и отчеты) недавно помогли Умиде — маме с двумя детьми. Она инвалид, поэтому не везде может работать. Но мы узнали, что женщина прекрасно вяжет. Удалось договориться со спонсорами, чтобы те обеспечили Умиду пряжей. Она сможет продавать свои изделия и получать от этого доход. Я также посоветовала ей открыть курсы вязания, в махалле, уверена, найдутся девушки, которые захотят научиться этому ремеслу.
Такой подход гораздо лучше денежной помощи в виде пособий – человек видит, что его труд востребован, и это приносит ему не только деньги, но и радость, удовлетворение от своего занятия.
Я поддержала Умиду и сказала ей, чтобы она двигалась только вперед, а мы готовы оказать всю необходимую помощь.
— Вы упомянули что среди взятых на учет есть и путаны. Как ведется работа с ними?
— Для решения той или иной проблемы надо смотреть в корень —почему это произошло, какие обстоятельства подтолкнули ее к этому, в каких бытовых условиях она живет. Придя домой к таким женщинам, сразу понимаешь истинную причину поступка.
Многие девушки, занимающиеся проституцией, приехали в столицу из регионов. Своим родителям они чаще всего говорят, что подрабатывают нянями, сиделками или в ресторанах, или врут, что учатся.
Первым делом мы стараемся вернуть таких девушек домой, в семьи. Если отказываются, а дело принимает уголовный характер, то, после предупреждения самих нарушительниц закона выносим этот вопрос на обсуждение в махалле. На гражданских сходах родителей таких девушек информируют о том, чем на самом деле занимаются их дочери. А в селах, вы сами знаете, что честь дорогого стоит.
После такого многие вынуждены вернуться на малую родину, чтобы там найти работу. Есть и те, кто поступают здесь в вузы, чтобы потом работать и стать полноценными членами общества.
— А как вы решаете семейные проблемы?
— У нас есть список неблагополучных семей, которые мы навещаем вместе с писхологом или инспекторам по делам несовершеннолетних. Мы разговаривает с каждым членом такой семьи, особенно, если есть риск развода или подозрение на факты бытового насилия.
Хочу заметить, что во всех наших семи махаллях в прошлом году и за первые две недели этого года не произошло ни одного самоубийства.
Нарбаева: женщины боятся обращаться в милицию, выбирая суицид >>>
Кроме того, мы взяли на особый контроль те семьи, в которых родители или другие родственники уехали на заработки. Это сделано для того, чтобы оперативно можно было помочь женщинам или детям, оставшимся без должного внимания или финансовой поддержки.
— А как люди относятся к вашей работе? Удается ли наладить контакт?
— Я за один месяц службы сделала очень много выводов: оказывается, если человек любит свое дело, свою профессию, он может достчь всего. Когда я ходила по домам, хоть как-то помогая людям, они со слезами на глазах благодарили меня. Я все чаще слышу от них: “неужели, вы — милиция, можете быть такими?” Да, я много лет проработала в кабинете, но одно дело просиживать за кипами бумаг, а другое — выйти в люди, увидеть и понять, как они живут, чтобы после делать выводы. Мы только теперь стали понимать, тревоги и проблемы народа. Я научилась радоваться даже незначительным успехам, чувствуя себя действительно полезной.
— Что бы вы посоветовали узбекским женщинам, чтобы им не попасть в трудную жизненную ситуацию?
Если же у женщин возникнут проблемы, то наши двери всегда открыты. Мы давно перешли на круглосуточный режим работы, пусть приходят и наши специалисты им помогут. В этом году мы хотим обеспечить работой всех состоящих на учете женщин, выдать замуж незамужних или одиноких, а самое главное — вдохнуть в их жизнь здоровую среду.