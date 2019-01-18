Бывший муж Гульнары Каримовой претендует на ее миллионы

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Бывший муж Гульнары Каримовой американский бизнесмен Мансур Максуди хочет получить 100 из 800 миллионов франков, замороженных на банковских счетах в Швейцарии. Об этом он сообщил в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger.

Ранее мужчина никогда не общался по этому поводу с журналистами.

Максуди был в браке с Каримовой 1991 по 2001 год. После развода у него и его брата изъяли всю собственность, в том числе долю в СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, которую затем передали швейцарской компании Zeromax через посредническую фирму.

Максуди заявил, что Zeromax возглавляла Гульнара Каримова, а швейцарские банки скрыли факт отмывания денег.

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Экс-супруг отметил, что рассказал о потерянных активах лишь через несколько лет, так как опасался за своих детей, которые до сих пор находятся в Узбекистане.

В августе 2015 года старшая дочь первого президента Узбекистана была приговорена к пяти годам ограничения свободы по обвинению в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. В отношении нее возбуждено и расследуется уголовное дело по ряду других обвинений. Сейчас женщина находится под стражей.

Общая сумма причиненного действиями Каримовой ущерба оценивается почти в два миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов в 12 странах мира, включая Россию, на сумму более полутора миллиардов долларов.