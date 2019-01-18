Ушел из жизни народный артист Узбекистана Пулат Саидкасымов

В октябре узбекскому актеру должно было исполниться 88 лет.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Умер народный артист Узбекистана Пулат Саидкасымов, сообщает kun.uz.

Согласно информации издания, актер скончался 18 января в Ташкентском республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.

Саидкасымов родился 10 октября 1931 года в Ташкенте. В 1954 году получил диплом Ташкентского театрально-художественного института имени А. Островского. Также сыграл в фильмах "Ангел в огне", "Отчие долины", "Шайтанат", "Патриоты", "Дыня" и "Колодец".

Первую большую роль сыграл в фильме Шухрата Аббасова "Драма любви" (1971) - Махкама.

За свою творческую деятельность был награжден орденом "Эл-юрт хурмати".