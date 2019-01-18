Суровые морозы: температура в Узбекистане опустится до -12

Похолодание в республике ожидается на следующей неделе, Узгидромет обещает дождь и снег.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. В Узбекистане на следующей неделе, с 20 января ожидаются сильные морозы – до -12 градусов, сообщает Узгидромет.

Уже в воскресенье пройдут осадки – дождь, переходящий в снег. В этот день температура днем опустится до +2 и +4 градусов, ночью – до -2.

Сильнее всего похолодание почувствуют жители Каракалпакстана – в этом регионе столбик термометра опустится до -3 и -8 градусов, 21-23 января – уже до -12 градусов.

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Региональное управление МЧС рекомендуют не планировать дальние поездки на эти дни, утеплить окна и двери в домах и квартирах, привести в порядок отопительные приборы.

Также в этот период местами возможен туман, ветер западный с переходом на восточный 7-12 метров в секунду. В горных районах есть вероятность схода лавин.