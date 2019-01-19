В Ташкенте на полгода закроют проезд по одной из центральных улиц

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. В Ташкенте до 1 августа 2019 года закроют съезд с улицы Амира Темура на улицу Абдуллы Кадыри в связи со строительными работами.

Как сообщает пресс-служба столичной администрации, ограничение автомобильного движения введено по решению хокима города для обеспечения безопасности водителей и пешеходов.

Администрация Ташкента приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Напомним, на прошлой неделе центральные улицы Ташкента перекрывали в связи с проведением марафона, посвященного Дню защитников Родины.