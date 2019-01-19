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Автомобильная дорога в Ташкенте

В Ташкенте на полгода закроют проезд по одной из центральных улиц

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Ограничение автомобильного движения введено по решению хокима узбекской столицы.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. В Ташкенте до 1 августа 2019 года закроют съезд с улицы Амира Темура на улицу Абдуллы Кадыри в связи со строительными работами.

Как сообщает пресс-служба столичной администрации, ограничение автомобильного движения введено по решению хокима города для обеспечения безопасности водителей и пешеходов.

Администрация Ташкента приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Напомним, на прошлой неделе центральные улицы Ташкента перекрывали в связи с проведением марафона, посвященного Дню защитников Родины.

Теги:
Ташкент



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