Узбекистанцы покажут мастерство экстремального вождения на АрМИ в Иране

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Военнослужащие Узбекистана примут участие в конкурсе "Дорожный патруль", который пройдет в рамках АрМИ-2019 в Иране.
Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ожидается, что впервые в этом конкурсе примут участие военные из Бангладеш и Сирии. Кроме того, ожидается прибытие на конкурс команд из Армении, Ирана и России.
Заявки на участие принимаются до первого марта 2019 года, отметили в ведомстве.
Конкурс "Дорожный патруль" включает состязания автоинспекторов в экстремальном вождении с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальную гонку, разгон и экстренное торможение, замену колеса техническим персоналом, экстремальную параллельную парковку на автомобиле под управлением капитанов команд, регулирование дорожного движения и командную гонку.
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Напомним, военнослужащие Узбекистана приняли участие в IV Международных армейских играх, которые прошли на территории семи государств с 28 июля по 12 августа 2018 года. Узбекистан тогда принял участие сразу в 13 дисциплинах.