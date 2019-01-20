Узбекистанцы покажут мастерство экстремального вождения на АрМИ в Иране

Военные выполнят заезды по автодрому на автомобилях, преодолеют искусственные препятствия, а также выполнят нормативы по оказанию первой помощи пострадавшему в результате условного ДТП

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Военнослужащие Узбекистана примут участие в конкурсе "Дорожный патруль", который пройдет в рамках АрМИ-2019 в Иране.

Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

© Sputnik / Ростислав Нетисов Узбекистанцы установили рекорд на АрМИ-2018

Ожидается, что впервые в этом конкурсе примут участие военные из Бангладеш и Сирии. Кроме того, ожидается прибытие на конкурс команд из Армении, Ирана и России.

Заявки на участие принимаются до первого марта 2019 года, отметили в ведомстве.

Конкурс "Дорожный патруль" включает состязания автоинспекторов в экстремальном вождении с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальную гонку, разгон и экстренное торможение, замену колеса техническим персоналом, экстремальную параллельную парковку на автомобиле под управлением капитанов команд, регулирование дорожного движения и командную гонку.

Узбекские разведчики вошли в тройку лучших на АрМИ-2018 >>>

Напомним, военнослужащие Узбекистана приняли участие в IV Международных армейских играх, которые прошли на территории семи государств с 28 июля по 12 августа 2018 года. Узбекистан тогда принял участие сразу в 13 дисциплинах.

