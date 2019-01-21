Был ли клад: Академия наук Узбекистана прокомментировала ташкентскую находку

Ранее в СМИ появилась информация, что ценности, стоимостью превышающие миллион долларов, найдены в Ташкенте при раскопках в подвале старинного здания.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Академия наук Узбекистана пока не занимается вопросами, связанными с кладом из особняка великого князя Николая Константиновича Романова, якобы обнаруженном в Ташкенте.

Ранее в СМИ появилась информация, что ценности из особняка великого князя Николая Константиновича Романова, утраченные 80 лет назад и стоимостью превышающие миллион долларов, найдены в Ташкенте при раскопках в подвале старинного здания.

"Историки и эксперты Академии наук пока не занимаются данным вопросом. Сейчас выясняем достоверность информации, поскольку аналогичные сведения поступали еще год назад", - сообщили Sputnik в пресс-службе Академии наук.

Сообщалось, что клад, в котором оказались редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуда, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов, нашли специалисты Национального университета Узбекистана. Однако получить комментарии специалистов университета Sputnik пока не удалось.

Одноэтажная резиденция была построена в Ташкенте в 1891 году для Николая Константиновича Романова, внука российского императора Николая I, сосланного по решению царской семьи в Туркестанский край в 1877 году и прожившего здесь до самой смерти в 1918 году. После революции и гражданской войны часть коллекции его резиденции была перемещена в местный музей искусства, остальное утрачено. В советское время здесь располагался республиканский Дворец пионеров, с начала 90-х годов - Дом приемов МИД Узбекистана.