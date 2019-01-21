В Узбекистане решат проблемы частных школ

В 2016 году в республике работало 24 негосударственных образовательных учреждения, а к концу прошлого года их количество превысило 84.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Руководство Министерства народного образования встретилось с представителями негосударственных образовательных учреждений, чтобы обсудить, какие проблемы мешают их развитию. На мероприятии глава министерства Шерзод Шерматов отметил, что развитие частных школ не является самоцелью, главное — повысить качество образования в стране.

Совершенствуется законодательная база, негосударственных образовательных учреждений становится больше, однако есть ряд трудностей, которые препятствуют их развитию. Среди них — проблемы с получением лицензии и учебников, а также с налогообложением при организации обучения детей из малообеспеченных семей.

"Во время встречи также были подняты вопросы по утверждению учебных программ и внедрению современных методологий. Отмечено, что негосударственные образовательные учреждения совместно с Республиканским центром образования могут разработать и внедрить свои учебные программы на базе современных методологий и опыта зарубежных стран", — говорится в публикации.

Шерзод Шерматов призвал представителей негосударственных образовательных учреждений совместно подготовить предложения по решению проблем и совершенствованию законодательства республики в этом направлении.

Также в пресс-службе отметили, что министерство готово сотрудничать с инвесторами, которые намерены открыть негосударственные образовательные учреждения, и помочь им в запуске проектов.

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