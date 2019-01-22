В Узбекистане выберут лучших учителей русского языка

ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. При поддержке Российского центра науки и культуры в Ташкенте запущен конкурс "Русский язык в Узбекистане — новые горизонты". Об этом сообщает пресс-служба АНО "Русская гуманитарная миссия".

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Конкурс проводится для того, чтобы сформировать общественный интерес к российской культуре, истории и русскому языку и содействовать повышению профессиональной квалификации преподавателей русского языка в Узбекистане.

Педагогам предстоит преодолеть несколько этапов конкурса. На первом этапе учителям необходимо написать эссе на тему "Мой путь в профессию". Из работ конкурсантов члены жюри выберут 30 эссе, авторы которых отправятся в следующий тур.

Во втором туре преподаватели подготовят видеофрагмент школьного урока. Имена десяти финалистов опубликуют 10 июня 2019 года на сайте Русской гуманитарной миссии. Именно эти десять победителей получат возможность поехать на экскурсию в Россию летом 2019 года.

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По данным статистики, предоставленной Русской гуманитарной миссией, примерно 10% детей в Узбекистане учатся в русскоязычных школах. В школах с обучением на узбекском языке со второго класса также введен предмет "Русский язык". Вместе с тем из 100% изучающих русский язык в школе относительно свободно владеют разговорным русским не более 50%. И если по состоянию на 1991 год на русском языке свободно говорили 90% жителей Узбекистана, то в 2001 году этот показатель составлял лишь 70%, а к 2018 году — всего 50%. Во многом эта проблема связана с отсутствием программ поддержки учителей, которые преподают русский язык.