Российские вузы помогут готовить врачей в Узбекистане

В ближайшем учебном году факультеты, созданные совместно с медицинскими вузами России, появятся в Нукусе и Фергане.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik, Дильшода Рахматова. В Нукусском филиале Ташкентского педиатрического медицинского института будет создан совместный международный факультет Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, заявил заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахатов на заседании Международного пресс-клуба, посвященном вопросам реформирования системы здравоохранения.

По словам Ахатова, в 2019 году планируется реализовать более 20 проектов в сотрудничестве с университетами Узбекистана и зарубежных стран. Профильные ведомства, отвечающие за здравоохранение и высшее образование, подготовили план мероприятий.

"В этом году планов очень много. Во-первых, мы планируем сделать Узбекистан учебным хабом Центральной Азии. Поэтому с помощью наших посольств за рубежом мы начали наши проекты со странами, перечисленными в послании президента Олий Мажлису: Россия, Южная Корея, Италия, Индия, Турция и Германия. Большинство проектов направлены на дальнейшее совершенствование системы медицинского образования и приведение ее в соответствие с международными стандартами", - сказал дипломат.

Ахатов также напомнил, что в рамках визита президента России Владимира Путина в Узбекистан был проведен образовательный форум и подписано 130 соглашений. В этом году реализуется 17 проектов.

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Он добавил, что в 2019-2020 учебном году в Нукусском филиале Ташкентского педиатрического медицинского института будет создан совместный международный факультет Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Также в Ферганском филиале Ташкентской медицинской академии в сотрудничестве с Оренбургским медицинским университетом откроется факультет стоматологии, а в Ташкентской государственной медицинской академии откроется факультет общественного здоровья Первого МГМУ имени И.М.Сеченова.

По словам руководителя Государственной инспекции по надзору за качеством образования в Узбекистане Улугбека Ташкенбаева, сейчас в Российской Федерации обучаются около 25 000 узбекских студентов, и их число ежегодно увеличивается более чем на 7500 человек.

В 2019-2020 годах в Ташкентской медицинской академии совместно с Первым МГМУ имени И.М.Сеченова будет организована совместная программа по подготовке менеджеров в области здравоохранения, и в академии начнется подготовка магистров.