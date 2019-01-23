В Узбекистане могут разрешить трансплантацию сердца

Обсуждаются такие вопросы, как на пересадку органа человека можно разрешить только близким родственникам или же можно разрешить и другим гражданам.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. В Узбекистане в ближайшем будущем может пройти операция по трансплантации сердца. Об этом заявили на заседании Международного пресс-клуба, посвященном вопросам реформированию системы здравоохранения, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Закон о трансплантации органов, тканей и (или) клеток человека был принят Олий Мажлисом в первом чтении. Сейчас законопроект во втором чтении обсуждается. Здесь совместно со специалистами всех областей изучается международный опыт. Например, обсуждаются такие вопросы, как на пересадку органа человека можно разрешить только близким родственникам или же можно разрешить и другим гражданам. И рассматривается изъятие органа по парным органам только у родственников, по другим органам у человека", - объяснил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, члена комитет по вопросам охраны здоровья граждан Саттор Рахматов.

Отмечается, для принятия данного закона еще есть время, поскольку нужно решить организационные вопросы по обеспечению донорами. Напомним, первая в истории медицины Узбекистана операция по пересадке части печени пациенту от родственника-донора прошла в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии имени академика В. Вахидова.

В 2018 году центром успешно проведено 3 трансплантации печени и 163 трансплантации почки.

© Sputnik / Сергей Гунеев Центр нефрологии и трансплантации почки появится в Узбекистане

Следующая трансплантация печени запланирована в феврале. В настоящее время в Узбекистане изъятие органов для трансплантации возможно только у живых доноров, являющихся родственниками реципиенту, и с их добровольного согласия.

Живыми близкородственными донорами могут быть родители, кровные и сводные братья и сестры, супруги, дети, в том числе усыновленные, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, кровные и сводные братья и сестры супругов в соответствии с законодательством. У донора может быть изъят для трансплантации один из парных органов и часть органа, отсутствие которых не влечет за собой необратимого расстройства здоровья.