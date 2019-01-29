Индекс восприятия коррупции: Узбекистан сохраняет стабильность

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Узбекистан занял 158-е место в Индексе восприятия коррупции – 2018, который представила неправительственная организация Transparency International (TI). За прошлый год республика набрала 23 балла из 100 возможных. В Индексе за 2017 год страна заняла 157-е место с 22 баллами, а за 2016 год — 156-ю строчку.
В группу лидеров вошли Дания (88 баллов), Новая Зеландия (87 баллов), Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур (разделили третье место, получив по 85 баллов).
На последних строчках списка оказались Сомали (десять баллов), Сирия и Южный Судан (по 13 баллов).
Напомним, рейтинг отображает не столько уровень коррупции как таковой, сколько ее восприятие в экспертном сообществе — учеными, экономистами, бизнесменами. Государства ранжируются по шкале от 0 (наивысший уровень восприятия коррупции) до 100 баллов.
Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International была основана в 1993 году. Всего в мире работает около 100 ее филиалов.
Основных руководителей организации подозревают, в частности, в связях с американским Центральным разведывательным управлением и британской разведкой Ми-6. Исследования TI нередко становились предметом критики, причем как их результаты, так и методы составления рейтингов.