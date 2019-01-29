18:20 29 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Узбекская валюта - сум

Индекс восприятия коррупции: Узбекистан сохраняет стабильность

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
60 0 0

Самыми некоррумпированными странами признаны Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур. Они заняли первые строчки рейтинга.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Узбекистан занял 158-е место в Индексе восприятия коррупции – 2018, который представила неправительственная организация Transparency International (TI). За прошлый год республика набрала 23 балла из 100 возможных. В Индексе за 2017 год страна заняла 157-е место с 22 баллами, а за 2016 год — 156-ю строчку.

В группу лидеров вошли Дания (88 баллов), Новая Зеландия (87 баллов), Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур (разделили третье место, получив по 85 баллов).

Денежные купюры и монеты разных стран
© Sputnik / Михаил Кутузов
Коррупция в Узбекистане: баллов больше, рейтинг ниже?
Среди стран СНГ самый большой рывок совершил Таджикистан: с 21 в позапрошлом году до 25 баллов в 2018-м. На два балла улучшили свое положение Украина (с 30 до 32 баллов) и Молдавия (с 31 до 33 баллов). Некоторые государства остались с прежними результатами (Казахстан — 31 балл, Кыргызстан — 29 баллов, Армения — 35 баллов). Азербайджан потерял шесть баллов: страна получила 25 баллов против 31 в 2017 году.

На последних строчках списка оказались Сомали (десять баллов), Сирия и Южный Судан (по 13 баллов).

Напомним, рейтинг отображает не столько уровень коррупции как таковой, сколько ее восприятие в экспертном сообществе — учеными, экономистами, бизнесменами. Государства ранжируются по шкале от 0 (наивысший уровень восприятия коррупции) до 100 баллов.

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International была основана в 1993 году. Всего в мире работает около 100 ее филиалов.

Евгений Коленко - и.о. начальника Высших учебных курсов Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
Эксперт: методика индекса коррупции от Transparency не вполне прозрачна
Организация финансируется в основном за счет дотаций правительств, в частности, США, Германии, Великобритании, Еврокомиссии, а также средств частных фондов, среди которых — Агентство международного развития (USAID), Национальный фонд за демократию (NED), Фонд Сороса.

Основных руководителей организации подозревают, в частности, в связях с американским Центральным разведывательным управлением и британской разведкой Ми-6. Исследования TI нередко становились предметом критики, причем как их результаты, так и методы составления рейтингов.

Теги:
Transparency International, Коррупция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роберто Карлос вручает памятные подарки юным узбекским футболистам в Ташкенте
Секреты мастерства Роберто Карлоса: легенда "Реала" приехал в Ташкент
Странное природное явление удалось снять на видео жителю Нового Южного Уэльса – так называемое стаканное облако, вращающееся вокруг своей оси.
Загадочный объект: крутящееся облако зафиксировали в Австралии - видео
Мусульманский календарь на 2019
Календарь мусульманских праздников на 2019 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054