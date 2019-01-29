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Ташкентский зоопарк

"Акванариум" и "Сафари парк": что еще хотят построить в Ташкентском зоопарке

© UZ24
Общество
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Строить новые объекты предлагается на основе частно-государственного партнерства с привлечением инвесторов.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. На территории Ташкентского зоопарка могут появиться "Акванариум", "Сафари парк" и ветеринарная лаборатория, следует из проекта постановления Кабинета Министров, разработанного Министерством культуры Узбекистана.

Для строительства новых объектов на основе государственно-частного партнерства предлагается привлечь инвесторов . Предложения по сотрудничеству следует предствить до 1 мая.

Ташкентский зоопарк
© UZ24
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В 2024 году в рамках 100-летия Ташкентского зоопарка в столице Узбекистана планируют провести расширенную встречу Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).

Концепция развития Ташкентского зоологического парка на 2016−2020 годы утверждена постановлением Кабмина от 20 мая 2016 года. Документ предусматривает строительство новых вольеров и реконструкцию существующих, чтобы расширить коллекцию.

Обсуждение проекта постановления кабмина продлится до 9 февраля.




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