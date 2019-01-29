"Акванариум" и "Сафари парк": что еще хотят построить в Ташкентском зоопарке

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. На территории Ташкентского зоопарка могут появиться "Акванариум", "Сафари парк" и ветеринарная лаборатория, следует из проекта постановления Кабинета Министров, разработанного Министерством культуры Узбекистана.
Для строительства новых объектов на основе государственно-частного партнерства предлагается привлечь инвесторов . Предложения по сотрудничеству следует предствить до 1 мая.
Концепция развития Ташкентского зоологического парка на 2016−2020 годы утверждена постановлением Кабмина от 20 мая 2016 года. Документ предусматривает строительство новых вольеров и реконструкцию существующих, чтобы расширить коллекцию.
Обсуждение проекта постановления кабмина продлится до 9 февраля.