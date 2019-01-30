Число выехавших за рубеж узбекистанцев выросло в два раза

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В 2018 году за рубеж уехали 13,8 миллиона узбекистанцев, это в два раза больше, чем в 2017 году, сообщили в Госкомстате республики.

"Количество граждан Узбекистана, выехавших из страны, за последние два года значительно увеличилось. Если, например, в 2017 году выехало 6,8 млн. человек, то в 2018 году — 13,8 млн. человек. Таким образом, число выехавших лиц возросло в два раза", — говорится в публикации.

При этом количество мужчин — граждан Узбекистана, выехавших из страны, составило 57,8% (более восьми миллионов), а женщин — 42,2% (5,8 миллиона).

© Sputnik / Марк Редькин Соотечественники из Узбекистана - в числе лидеров по переселению в Калининград

Число граждан республики, выехавших в страны СНГ, достигло 13,3 миллиона человек (96,2% от их общего числа), в страны дальнего зарубежья — 530,6 тысячи человек (3,8% от их общего числа).

Наибольшая доля граждан Узбекистана, выехавших в страны СНГ, зафиксирована в Казахстане (7,1 миллиона человек), Кыргызстане (3,1 миллиона) и России (1,1 миллиона). По зарубежным странам наибольший отток наблюдался в Южную Корею (79,7 тысячи человек), а также Китай, США и Германию.

Ранее сообщалось, что приехавшие из Узбекистана вошли в тройку лидеров по количеству участников программы переселения соотечественников в Саратовской области в прошлом году.