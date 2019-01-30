Тилляйшахов: с онкологией в больницы чаще обращаются жители городов

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik, Антон Курилкин. О ситуации с лечением онкологических заболеваний в Узбекистане, факторах риска и государственной программе рассказал руководитель Республиканского онкологического научного центра Мирзаголиб Тилляшайхов.

- Какова ситуация сегодня с лечением и профилактикой онкозаболеваний в Узбекистане?

- В Узбекистане, как и во всем мире, отмечается рост онкозаболеваний, связанный с повышением социально-экономического благополучия и увеличением продолжительности жизни населения.

Пресс-служба Минздрава Узбекистана Как спасти жителей Центральной Азии от рака, рассказали онкологи

Лечение онкозаболеваний в целом сейчас мы стандартизировали. К сожалению, иногда стандарты не соблюдаются медицинскими сотрудниками. Данная тенденция после реорганизации диспансеров в филиалы нашего центра уменьшается и, я надеюсь, что в скором времени искоренится.

С профилактикой у нас не все так хорошо. Ключ к профилактике онкологических заболеваний - ведение здорового образа жизни, который не сочетается с неправильным питанием, курением, употреблением насвая и алкоголя. Тут еще предстоит работать.

Мы стали чаще выпускать материалы на телевидении, в средствах массовой информации, появились на рекламных щитах Ташкента. К сожалению, эта пропаганда не дает быстрых результатов. К тому же, профилактикой заболеваний занимаются зачастую только онкологи. Хотя врачи этого профиля должны полностью сконцентрироваться на лечении заболевания.

Однако сейчас отрасль, после подписания президентом указа "О мерах по дальнейшему развитию онкологической помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021" меняется. В рамках госпрограммы запланировано произвести полную реконструкцию, оснащение современным оборудованием Онкологического центра и филиалов, улучшить раннюю диагностику и лечение ЗН, по закупу оборудования, строительства хосписов, ремонт и реконструкция зданий. По итогам ее выполнения мы планируем выйти на мировой уровень в диагностике и лечению онкозаболеваний.

- Кто сегодня чаще всего обращается за помощью? Как выглядит среднестатистический пациент?

- Всего в прошлом году за помощью впервые обратилось 22 тысячи человек. Больше половины, свыше 13 тысяч человек, составляют женщины. Средний возраст пациентов, по данным канцер-регистра РСНПМЦОиР, 54,5 лет, он практически не изменился по сравнению с результатами десятилетней давности.

Если смотреть по географии – то чаще всего обращаются жители городов, которые знают об опасности онкологических заболеваний из журналов, газет, телепередач.

Хочется отметить, что жители периферийных районов тоже стали больше уделять внимания своему здоровью и чаще обращаться за помощью в наши филиалы – это, в первую очередь, результат работы в областях наших ведущих сотрудников на протяжении двух лет, где ведется активная пропаганда настороженности онкологическими заболеваниями.

- Достаточно ли средств сегодня выделяются для лечения онкобольных? Хватает ли лекарств?

- Есть несколько групп лекарств - химпрепараты первой линии, второй линии, таргетные препараты и иммунопрепараты.

Начиная с 2017 года нам удалось более чем на 90% обеспечить всех нуждающихся бесплатными химиопрепаратами первой линии. В последующие годы мы будем внедрять обеспечение химиопрепаратами второй линии и таргетными препаратами.

- Как сегодня развивается международное сотрудничество Узбекистана в области лечения онкозаболеваний?

- Мы активно сотрудничаем с нашими коллегами из ближнего и дальнего зарубежья, делимся опытом, участвуем в международных конференциях. Многие наши сотрудники при поддержке государства выезжают на обучение, повышение квалификации. Только за последний год более 50 наших сотрудников прошли учебу в ведущих клиниках мира. Более того к нам приезжают высококвалифицированные профессионалы с лекциями и мастер классами.

- Как обстоят дела с госпрограммой по развитию онкологической службы?

- Программа рассчитана на период 2017-2021 годов. По ней запланировано произвести полную реконструкцию, оснащение современным оборудованием Онкологического центра и филиалов, улучшить раннюю диагностику и лечение ЗН, по закупу оборудования, строительства хосписов, ремонт и реконструкция зданий. По итогам ее выполнения мы планируем выйти на мировой уровень в диагностике и лечению онкозаболеваний.