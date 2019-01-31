Казахстан запретил движение автобусов Бишкек-Ташкент по своей территории

Рейсы были приостановлены без согласования с Кыргызстаном и Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Бишкек заявляет, что Казахстан в одностороннем порядке, без объяснения причин прекратил движение через свою территорию автобусов на транзитном международном маршруте Бишкек-Ташкент.

Международный автобусный маршрут Бишкек-Ташкент был открыт в апреле прошлого года по итогам встречи президентов Кыргызстана и Узбекистана. Маршрут транзитом проходит по территории соседнего Казахстана, его совместно обслуживают две крупные транспортные компании Кыргызстана и Узбекистана.

"Без согласования с компетентными органами Кыргызской Республики и Республики Узбекистан и без основания, уполномоченными государственными органами Республики Казахстан, в нарушение требований Конвенции "О международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа" был приостановлен транзитный проезд автобусов, обслуживающих международный автобусный маршрут "Бишкек-Ташкент", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы министерства транспорта и дорог Кыргызстана.

В министерстве отметили, что ранее казахская сторона попросила изменить расписание движения автобусов на данном маршруте, после чего Ташкент и Бишкек разработали новый график и в ноябре прошлого года направили компетентным органам Казахстана. Новое расписание "по настоящее время не согласовано казахстанской стороной".

Минтранс Кыргызстана сообщил, что в настоящее время между уполномоченными органами Кыргызстана и Казахстана "идут переговорные процессы по урегулированию данного вопроса".