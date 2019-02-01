Движение автобусов Бишкек - Ташкент в Казахстане прекращено на время

В четверг Казахстан в одностороннем порядке, без объяснения причин прекратил движение через свою территорию автобусов на транзитном маршруте Бишкек - Ташкент.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Движение автобусов Бишкек - Ташкент по территории Казахстана прекращено на время, в данный момент проблема решается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Узбекского агентства автомобильного транспорта.

"Движение не прекращено, а приостановлено. Это временное явление, мы не видим серьезных проблем", - сказал представитель "Узавтотранса", комментируя заявление кыргызской стороны.

© Sputnik / Руслан Кривобок Казахстан запретил движение автобусов Бишкек - Ташкент по своей территории

Он подтвердил, что в конце 2018 года казахская сторона инициировала внесение изменений в расписание движения автобусов, в настоящее время между уполномоченными органами Кыргызстана и Казахстана идут переговоры по урегулированию возникшей ситуации.

"Уверен, что вопрос с изменением расписания будет решен в ближайшее время", - добавил представитель "Узавтотранса".

Международный автобусный маршрут Бишкек - Ташкент был открыт в апреле прошлого года по итогам встречи президентов Кыргызстана и Узбекистана. Маршрут транзитом проходит по территории соседнего Казахстана, его совместно обслуживают две крупные транспортные компании Кыргызстана и Узбекистана.