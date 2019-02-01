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Модель Надя Непомнящая

Надю Непомнящую заметили за получением загранпаспорта в Ташкенте

© Новости Узбекистана
Общество
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Топ-модель фотографировалась для получения загранпаспорта в отделе миграции и оформления гражданства Сергелийского района Ташкента.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Топ-модель Надю Непомнящую, задержанную в аэропорту им. Ислама Каримова в Ташкенте за нарушение порядка пересечения границы, заметили во время фотографирования для загранпаспорта в столице Узбекистана, сообщает UzNews.uz.

В августе прошлого года Непомнящая отправилась в Великобританию через Россию без выездного стикера. Согласно законодательству, это нарушение наказывается штрафом от 200 до 400 МРЗП либо ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Девушка вернулась на родину 23 января и находилась под стражей 5 часов, после чего ее отпустили.

Непомнящую заметили в отделе миграции и оформления гражданства Сергелийского района, где она фотографировалась для получения загранпаспорта.

Напомним, 29-летняя узбекистанка – невеста известного голливудского продюсера Майкла Грэйси.




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