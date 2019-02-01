Поставь на repeat: топ песен, которые переслушивают узбекистанцы

ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Ко Дню сурка в "Яндекс.Музыке" выяснили, какие песни любят переслушивать жители Узбекистана.
Сервис сформировал плейлист из двадцати самых "повторяемых" треков. На первом месте оказалась композиция узбекского исполнителя Жахонгира Отажонова Qaddi baland ("Высокомерная").
На второй строчке поместилась песня братьев-близнецов Rauf & Faik "Детство". Тройку лидеров замыкают Егор Крид и Филипп Киркоров с совместным треком "Цвет настроения черный".
Также сервис "Яндекс.Музыка" составил топ-10 исполнителей, которых в Узбекистане слушают на повторе чаще всего. Возглавили список Rauf & Faik, на втором месте оказалась американская инди-группа Imagine Dragons, почетное третье место досталось рэп-группе HammAli & Navai.
Узбекистанец Жахонгир Отажонов тоже попал в этот топ и занял шестую строчку.
Сервис "Яндекс Музыка", позволяющий слушать треки онлайн и офлайн, был запущен в Узбекистане в декабре. Специально для жителей республики интерфейс сервиса переведен на узбекский язык.