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Музыка в наушниках

Поставь на repeat: топ песен, которые переслушивают узбекистанцы

CC BY 2.0 / Serge Seva / Your gadgets
Общество
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Эксперты выяснили, какие треки в Узбекистане чаще всего слушают на повторе.

ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Ко Дню сурка в "Яндекс.Музыке" выяснили, какие песни любят переслушивать жители Узбекистана.

Сервис сформировал плейлист из двадцати самых "повторяемых" треков. На первом месте оказалась композиция узбекского исполнителя Жахонгира Отажонова Qaddi baland ("Высокомерная").

© Sputnik / Александр Полегенько
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На второй строчке поместилась песня братьев-близнецов Rauf & Faik "Детство". Тройку лидеров замыкают Егор Крид и Филипп Киркоров с совместным треком "Цвет настроения черный".

Также сервис "Яндекс.Музыка" составил топ-10 исполнителей, которых в Узбекистане слушают на повторе чаще всего. Возглавили список Rauf & Faik, на втором месте оказалась американская инди-группа Imagine Dragons, почетное третье место досталось рэп-группе HammAli & Navai.

Узбекистанец Жахонгир Отажонов тоже попал в этот топ и занял шестую строчку.

Сервис "Яндекс Музыка", позволяющий слушать треки онлайн и офлайн, был запущен в Узбекистане в декабре. Специально для жителей республики интерфейс сервиса переведен на узбекский язык.

Теги:
Яндекс, Узбекистан, песня, Музыка



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