19:08 03 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Ислам Абдуганиевич Каримов

Встреча с шейхом, или Как проходил визит Ислама Каримова в ОАЭ – новые фото

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Мероприятия в память о первом президенте Узбекистана Исламе Каримове (50)
34130

Новые неизвестные фото первого президента Узбекистана показали общественности – на сей раз они рассказывают о визите Ислама Каримова в ОАЭ

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Фонд Ислама Каримова опубликовало новую порцию неизвестных ранее фотографий первого президента Узбекистана.

На снимках Каримов запечатлен с правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммад бин Рашид Аль Мактумом.

Фото: фонд Ислама Каримова
Ислам Каримов и правитель Эмирата Дубай шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум
Президент Узбекистана Ислам Каримов
МИД Узбекистана
Тюбетейка, чапан и открытая улыбка: фото Каримова в первый день президентства

Визит первого президента в Объединенные Арабские Эмираты состоялась в марте 2008 года.

Счастливый вечер: трогательное фото опубликовала семья Ислама Каримова >>>

Судя по снимках, переговоры с узбекским лидером проходили в теплой атмосфере – и сам Ислам Каримов, и его коллега улыбаются.

Кроме того, лидеры двух государств осмотрели автомобиль, выпущенный в ОАЭ, после чего Ислам Абдуганиевич прокатили в этом авто.

Фото: Фонд Ислама Каримова
Ислам Каримов во время посещения ОАЭ
Президент Узбекистана Ислам Каримов
Владимир Родионов
Что вы знаете о первом президенте Узбекистана

Отметим, что в ходе первого визита Ислама Каримова в Дубай были подписаны важные соглашения и меморандумы о взаимопонимании.

Напомним, 30 января первому президенту Узбекистана Исламу Каримову исполнился бы 81 год.

Он возглавлял республику на протяжении 27 лет, будучи сначала первым секретарем ЦК Узбекской ССР, затем ее президентом, а на альтернативных выборах в декабре 1991 года был избран главой независимого Узбекистана.

Очередное фото из прошлого: Ислам Каримов в окружении юных узбекистанцев >>>

Тема:
Мероприятия в память о первом президенте Узбекистана Исламе Каримове (50)
Теги:
ислам каримов, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

25-летие объединения воинов-афганцев
VETERAN: самые яркие кадры с торжественных мероприятий в Ташкенте
Последнее выступление рэпера Децла попало на видео
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: в каких регионах ситуация хуже всего

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054