Встреча с шейхом, или Как проходил визит Ислама Каримова в ОАЭ – новые фото

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Фонд Ислама Каримова опубликовало новую порцию неизвестных ранее фотографий первого президента Узбекистана.
На снимках Каримов запечатлен с правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммад бин Рашид Аль Мактумом.
Визит первого президента в Объединенные Арабские Эмираты состоялась в марте 2008 года.
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Судя по снимках, переговоры с узбекским лидером проходили в теплой атмосфере – и сам Ислам Каримов, и его коллега улыбаются.
Кроме того, лидеры двух государств осмотрели автомобиль, выпущенный в ОАЭ, после чего Ислам Абдуганиевич прокатили в этом авто.
Отметим, что в ходе первого визита Ислама Каримова в Дубай были подписаны важные соглашения и меморандумы о взаимопонимании.
Напомним, 30 января первому президенту Узбекистана Исламу Каримову исполнился бы 81 год.
Он возглавлял республику на протяжении 27 лет, будучи сначала первым секретарем ЦК Узбекской ССР, затем ее президентом, а на альтернативных выборах в декабре 1991 года был избран главой независимого Узбекистана.
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