Встреча с шейхом, или Как проходил визит Ислама Каримова в ОАЭ – новые фото

Новые неизвестные фото первого президента Узбекистана показали общественности – на сей раз они рассказывают о визите Ислама Каримова в ОАЭ

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Фонд Ислама Каримова опубликовало новую порцию неизвестных ранее фотографий первого президента Узбекистана.

На снимках Каримов запечатлен с правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммад бин Рашид Аль Мактумом.

Фото: фонд Ислама Каримова Ислам Каримов и правитель Эмирата Дубай шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум

Визит первого президента в Объединенные Арабские Эмираты состоялась в марте 2008 года.

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Судя по снимках, переговоры с узбекским лидером проходили в теплой атмосфере – и сам Ислам Каримов, и его коллега улыбаются.

Кроме того, лидеры двух государств осмотрели автомобиль, выпущенный в ОАЭ, после чего Ислам Абдуганиевич прокатили в этом авто.

Фото: Фонд Ислама Каримова Ислам Каримов во время посещения ОАЭ

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Отметим, что в ходе первого визита Ислама Каримова в Дубай были подписаны важные соглашения и меморандумы о взаимопонимании.

Напомним, 30 января первому президенту Узбекистана Исламу Каримову исполнился бы 81 год.

Он возглавлял республику на протяжении 27 лет, будучи сначала первым секретарем ЦК Узбекской ССР, затем ее президентом, а на альтернативных выборах в декабре 1991 года был избран главой независимого Узбекистана.

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