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Проведение операции кардиохирургами

В Узбекистане откроется школа кардиохирургии

© Страница Лолы Каримовой на Facebook
Общество
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В учреждении будут проводить обучение эксперты из Челябинска.

ТАШКЕНТ, 4 февр – Sputnik. В Узбекистане откроется школа кардиохирургии на базе опыта и научных достижений южноуральских врачей, передает Sibnovosti.ru.

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Об этом договорились начальник Управления здравоохранения Наманганской области Узбекистана Солижон Муминов и главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России в Челябинске Олег Лукин.

"Узбекистан сейчас - благополучная страна, и пришло время остановить поток кардиобольных, которые вынуждены оперироваться в других странах. Мы можем обеспечить врачам достойные зарплаты. Мы можем сегодня строить современные медцентры. Но нам важно резко поднять квалификацию врачей",  - отметил Солижон Муминов.

Сотрудник больницы в операционной
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Стороны в первую очередь будут обмениваться научными разработками в медицинской сфере. Челябинск готов принимать узбекских медиков на переподготовку. 

Накануне врачи Наманганской области вошли в состав узбекской делегации, прилетевшей на Южный Урал. Они осмотрели палаты и разрешенные предоперационные зоны кардиоцентра в Челябинске. 

В ближайшее время челябинские врачи побывают в узбекских клиниках в качестве экспертов, а Управление здравоохранения Наманганской области подготовит кандидатов для стажировок в Челябинске, в ФГБУ "ФЦССХ" Минздрава России.

Теги:
Челябинск, Медицина, врачи, Кардиохирургия, Узбекистан



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