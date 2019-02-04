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Флаг Пакистана

Товарооборот Узбекистана и Пакистана вырос до 92,4 миллиона долларов

© Sputnik / Стрингер
Общество
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При этом страны обладают потенциалом для дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В прошлом году товарооборот между Узбекистаном и Пакистаном составил 92,4 миллиона долларов, что более чем в 2,5 раза больше, чем за 2017 год. Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, эта тема обсуждалась на встрече первого заместителя главы МИД Илхома Неъматова и посла Пакистана Ирфана Юсуфа Шами.

Стороны отметили, что страны обладают потенциалом для дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере — в частности, могут расширить номенклатуру поставляемых товаров и услуг.

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Кроме того, на встрече обговорили график предстоящих совместных мероприятий.

"Подчеркивалось, что в ходе неоднократных узбекско-пакистанских встреч на высшем уровне в 2017-2018 годах придан новый импульс двустороннему сотрудничеству и определены конкретные направления его укрепления в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристический, культурно-гуманитарной и других сферах", — говорится в публикации.

Также стороны обменялись мнениями относительно находящихся на рассмотрении сторон проектов двусторонних документов, которые должны расширить правовые основы для углубления взаимодействия стран.

Теги:
товарооборот, Узбекистан, Пакистан



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