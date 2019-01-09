Узбекистан и Пакистан обсудили межпарламентское сотрудничество

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Посол Узбекистана в Пакистане Фуркат Сидиков и руководитель Парламентской группы дружбы с Узбекистаном, сенатор Хидоят Уллах обсудили взаимодействие в области сельского хозяйства, торговли, инвестиций, логистики и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики. Кроме того, стороны договорились об организации в этом году взаимных визитов парламентариев.

"Пакистанская сторона также выразила заинтересованность в обмене опытом и публикациями в сфере законотворчества и реформирования парламентской системы", — говорится в публикации.

Хидоят Уллах заявил, что Пакистан готов к сотрудничеству в сфере реализации региональных транспортно-логистических инициатив президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прежде всего в строительстве новой железной дороги по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.