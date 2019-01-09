20:31 09 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
LIVE:
Флаг Пакистана

Узбекистан и Пакистан обсудили межпарламентское сотрудничество

© Sputnik / Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
17 0 0

Стороны намерены укреплять межпарламентские связи и совершенствовать договорно-правовую базу сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Посол Узбекистана в Пакистане Фуркат Сидиков и руководитель Парламентской группы дружбы с Узбекистаном, сенатор Хидоят Уллах обсудили взаимодействие в области сельского хозяйства, торговли, инвестиций, логистики и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики. Кроме того, стороны договорились об организации в этом году взаимных визитов парламентариев.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
Реализовать на троих: Узбекистан, Пакистан и Афганистан ждут общие проекты
"Пакистанская сторона также выразила заинтересованность в обмене опытом и публикациями в сфере законотворчества и реформирования парламентской системы", — говорится в публикации.

Хидоят Уллах заявил, что Пакистан готов к сотрудничеству в сфере реализации региональных транспортно-логистических инициатив президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прежде всего в строительстве новой железной дороги по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. 

Теги:
Торговля, Инвестиции, Узбекистан, Пакистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Участницы финала конкурса красоты Miss Snow Universe на фоне снежных скульптур в Новосибирске
Трамп, Йети и другие снежные скульптуры со всего мира
Что в Узбекистане думают о шансах Белых волков на чемпионате Азии по футболу
Что думают узбекистанцы о шансах сборной на Кубке Азии
Расписание матчей Кубка Азии-2019
Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054