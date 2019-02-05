GM Uzbekistan переименуют

Точная дата пока не называется, однако, по словам запредседателя компании, этот вопрос решится в ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Автомобильный завод GM Uzbekistan будет переименован.

Об этом во вторник, 5 февраля, рассказал заместитель председателя АО "Узавтосаноат" Азиз Шукуров, передает "Народное слово".

По данным портала, вопрос с переименованием будет решен в ближайшее время.

"Когда все вопросы будут решены, мы сообщим об этом", - цитирует портал заявление Шукурова, которое он сделал в ходе пресс-конференции "Автомобильная промышленность Узбекистана: вчерашний день и будущие перспективы".

Узбекистану нужен народный автомобиль >>>

Компания реализует свою экспортную продукцию под брендом Ravon.

Автомобили узбекского производства "сбросят" НДС >>>