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Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев встретился с послом Палестины Мохаммадом Таршахани

Ташкент и палестинский город Эль-Халиль могут стать побратимами

Пресс-служба хокимията Ташкента
Общество
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Гости из Палестины выразили заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев встретился с послом Палестины Мохаммадом Таршахани, сообщили в пресс-службе администрации города. Стороны обсудили установление побратимских связей между столицей Узбекистана и городом Эль-Халиль — крупнейшим в южной части Западного берега Иордана.

Гости выразили свою заинтересованность в учреждении совместных инвестиционных форумов, в которых будут принимать участие представители деловых кругов Узбекистана и Палестины. 

Ранее сообщалось, что Джахонгир Артыкходжаев встретился с послом Пакистана Юсуфом Шами. Они обговорили подписание соглашения о побратимстве между столицами двух стран.

Теги:
Палестина, Хокимият Ташкента



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