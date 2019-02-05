Ташкент и палестинский город Эль-Халиль могут стать побратимами

Гости из Палестины выразили заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев встретился с послом Палестины Мохаммадом Таршахани, сообщили в пресс-службе администрации города. Стороны обсудили установление побратимских связей между столицей Узбекистана и городом Эль-Халиль — крупнейшим в южной части Западного берега Иордана.

Гости выразили свою заинтересованность в учреждении совместных инвестиционных форумов, в которых будут принимать участие представители деловых кругов Узбекистана и Палестины.

Ранее сообщалось, что Джахонгир Артыкходжаев встретился с послом Пакистана Юсуфом Шами. Они обговорили подписание соглашения о побратимстве между столицами двух стран.