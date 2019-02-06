Спасавший людей в Магнитогорске узбекистанец получил подарок от Камилова

ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. В Генеральном консульстве Узбекистана в Екатеринбурге узбекистанцу Аламафрузу Абдуллаеву вручили ценный подарок и грамоту от имени министра иностранных дел Узбекистана, передает пресс-служба МИД.

Также Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" выделила для героя бесплатный билет на рейс Екатеринбург–Ташкент, которым он вылетает 7 февраля.

© МИД Узбекистана В Генеральном консульстве Узбекистана в г.Екатеринбурге (Россия) прошла встреча с Оламафрузом Абдуллаевым

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске прогремел мощный взрыв бытового газа в жилом доме, под завалами оказались 100 человек. Всего же в зоне обрушения проживали 120 человек. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

© Foto : Из личного архива Абдуллаева Аламафруза Абдуллаев раскрыл подробности спасения таджикистанца в Магнитогорске

Уроженец Сурхандарьинской области был одним из первых, кто утром 31 декабря поспешил людям на помощь. Абдуллаеву до приезда спасателей удалось вызволить из-под обломков восьмерых человек.

Ранее в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан парень рассказал, что не считает себя звездой и не ждет никакой награды. По его словам, каждый истинный мусульманин поступил бы так же, потому что все они "всегда помогут другим".