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Абдуллаев Аламафруз

Спасавший людей в Магнитогорске узбекистанец: я не звезда и не жду награды

© Foto : Из личного архива Абдуллаева Аламафруза
Общество
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Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (13)
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Тридцать первого декабря Аламафруз Абдуллаев, как обычно, проснулся рано утром, чтобы совершить намаз. Услышав взрыв, он накинул куртку и выбежал на улицу. Парень еще не знал, что спасет жизни восьми человек. В интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан он твердо заявил: каждый истинный мусульманин поступил бы так же.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Последний день ушедшего года омрачила страшная трагедия. Взрыв газа, произошедший в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, унес жизни, как выяснилось позже, 39 человек. Одним из первых на месте происшествия — даже до приезда спасателей — оказался узбекистанец Аламафруз Абдуллаев. Он живет по соседству.

Парень спас восемь человек, работал вместе с сотрудниками МЧС. Карабкался по завалам, тушил огонь, разбирал обломки. И нет, героем себя не чувствует. Благодарности не ждет.

"После этого случая не чувствую себя героем или звездой. Знаем, что истинные мусульмане все добродушные, всегда помогут другим", — сказал Аламафруз.

Абдуллаев Аламафруз
© Foto : Из личного архива Абдуллаева Аламафруза
Абдуллаев Аламафруз

Молодой человек родился в Сурхандарьинской области, учился в колледже в Термезе, потом переехал в Россию. Живет там уже восьмой год.

"Если честно, мне здесь нравится. У меня много друзей, здесь живут мои дяди", — рассказал Аламафруз.

Гражданство пока не получил, но планирует. "Не помешало бы". Но о родине он тоже не забывает.

"Горжусь, что я гражданин Узбекистана. Очень сильно люблю свою страну", — признался парень.

Абдуллаев Аламафруз
© Foto : Из личного архива Абдуллаева Аламафруза
Абдуллаев Аламафруз

В свободное от работы время молодой человек занимается кудо — боевым единоборством. За плечами уже третье место на соревнованиях по Челябинской области.

Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (13)

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