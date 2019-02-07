В Узбекистане открылся первый коворкинг-центр для студентов

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Ташкентском архитектурно-строительном институте открылся коворкинг-центр для студентов, сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

"Теперь у студентов ВУЗа, которые хотят заниматься проектной деятельностью или общественной работой, есть альтернативный офис, доступ в который абсолютно свободный. Центр оборудован трансформирующейся мебелью, презентационным оборудованием, маркерными досками и двумя отдельными рабочими зонами для работы на компьютерах, поддерживающих все современные программные обеспечения для архитекторов", — говорится в публикации.

Как отметил на церемонии открытия ректор института Равшан Хакимов, этот коворкинг-центр — первый не только в Шайхантахурском районе столицы, но и вообще среди учебных заведений республики.

"В ближайшее время планируется строительство нового корпуса ТАСИ, где будет отведено большое пространство для студенческой работы с целью реализации молодежных инициатив. Мы рады, что студенты нашего ВУЗа активно занимаются общественной работой", — сказал Хакимов.

© Официальный сайт Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Открытие коворкинг-центра в Ташкентском архитектурно-строительном институте

Ранее сообщалось, что Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций намерено открыть по всему Узбекистану коворкинг-центры, которые будут создавать необходимые условия для поддержки инициативных ребят, их стартапов и современных проектов.