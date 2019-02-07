Пропавшую в Ташкенте девушку обнаружили среди проституток

Родственники разыскивали 21-летнюю Холису, думая, что с ней произошло несчастье. Ее судьба прояснилась, когда сотрудники органов внутренних дел задержали на одной из улиц столицы проституток – среди них была пропавшая без вести девушка.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Правоохранители сообщили, что обнаружили пропавшую без вести молодую девушку среди задержанных проституток.

Как информирует пресс-служба ГУВД Ташкента, 3 февраля в ОВД Мирзо-Улугбекского района обратился молодой человек с просьбой найти его сестру – 21-летнюю Холису Б. По словам мужчины, она ушла из дома и без вести пропала.

"Сотрудники ГУВД в ходе профилактических мероприятий в ночь с 6 на 7 февраля задержали в столице 13 женщин с низкой социальной ответственностью. В процессе установления личностей девушек и оформления документов выяснилось, что среди них находится Холиса Б., которую и искали родственники", - говорится в сообщении.

О ее местонахождении девушки сообщили ее семье.

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Ранее сотрудники ГУВД также обнаружили пропавшую без вести 21-летнюю Насибу К., объявленную в межгосударственный розыск. Ночью с 5 на 6 февраля сотрудники ППС заметили девушку, которая одна шла по тротуару вдоль улицы Ал-Хорезми в Учтепинском районе. Девушку доставили в отдел внутренних дел Чиланзарского района, где и выяснилось, что она пропала без вести в прошлом году.