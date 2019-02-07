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Сотрудники ГУВД помогли замерзающему человеку

Сотрудники ГУВД Ташкента спасли замерзающего Рафаэля

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
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Мужчине стало плохо в сквере, он присел на скамейку, потом прилег и замерз.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Инспекторы ДПС спасли мужчину, который почувствовал себя плохо в сквере имени Амира Темура.

"Сегодня, когда съемочная группа Информационного мультимедийного центра ГУВД работала над подготовкой социального ролика с участием инспекторов ДПС УБДД, к ним обратился прохожий: он увидел на скамье в сквере имени Амира Темура мужчину. Тот лежал, скрючившись, и было понятно, что он нехорошо себя чувствует", — рассказали в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Инспекторы ДПС поспешили мужчине на помощь. Он рассказал, что почувствовал слабость, присел на скамейку, потом прилег и замерз.

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На место был вызван наряд ППС. Мужчину отвезли во 2-й отдел внутренних дел Юнусабадского района, где напоили горячим чаем. Отогревшись, мужчина поблагодарил сотрудников за помощь. Потом 47-летнему Рафаэлю помогли добраться до дома.

Теги:
ГУВД Ташкента



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