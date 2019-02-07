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Узбекистанцев попросили "учитывать риски" при въезде в Казахстан

© Sputnik / Ольга Головко
Общество
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В отдельных регионах Казахстана установились аномальные холода.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Узбекистанцев призвали соблюдать осторожность при въезде в Казахстан: некоторые регионы этой страны находятся во власти сильных морозов.

"В связи с установившимися в отдельных регионах Казахстана аномально низкими температурами Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел Республики Узбекистан обращает внимание узбекских граждан на необходимость учитывать риски при въезде в эту страну, определении средств передвижения, особенно в северных районах, а также при транзите в Россию на автобусах или других видах автомобильного транспорта", — сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

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В публикации отмечается, что из-за сильных холодов трасса республиканского значения Астана – Петропавловск закрыта для машин, местному населению рекомендовано воздерживаться от поездок.

На днях в Казахстане произошло резкое похолодание. На большей части территории страны температура воздуха понизилась до 45 градусов.

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Теги:
холод, морозы, Казахстан



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