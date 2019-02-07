Узбекистанцев попросили "учитывать риски" при въезде в Казахстан

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Узбекистанцев призвали соблюдать осторожность при въезде в Казахстан: некоторые регионы этой страны находятся во власти сильных морозов.

"В связи с установившимися в отдельных регионах Казахстана аномально низкими температурами Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел Республики Узбекистан обращает внимание узбекских граждан на необходимость учитывать риски при въезде в эту страну, определении средств передвижения, особенно в северных районах, а также при транзите в Россию на автобусах или других видах автомобильного транспорта", — сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Алексей Владыкин Нос побелел за несколько минут: момент обморожения журналиста попало на видео

В публикации отмечается, что из-за сильных холодов трасса республиканского значения Астана – Петропавловск закрыта для машин, местному населению рекомендовано воздерживаться от поездок.

На днях в Казахстане произошло резкое похолодание. На большей части территории страны температура воздуха понизилась до 45 градусов.

В Казахстане 40 узбекистанцев чуть не замерзли в сломавшемся автобусе >>>