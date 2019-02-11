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Ташкентский филиал МГИМО откроется в сентябре

© Sputnik / AlexTikhomirov
Общество
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Весной в столице Узбекистана пройдет V Международный форум выпускников МГИМО "Вместе в будущее".

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Филиал Московского государственного института международных отношений в Ташкенте откроется в сентябре, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана. Он будет вести полноценную деятельность по направлениям бакалавриата и магистратуры. 

Тема обсуждалась на встрече советника президента Узбекистана, ректора Университета мировой экономики и дипломатии Абдужабара Абдувахитова и проректора МГИМО Артема Мальгина.

Встреча главы МИД РФ С.Лаврова с высоким представителем Генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций Н.Насером
© Sputnik / Максим Блинов
Сергей Лавров сообщил об открытии филиала МГИМО в Ташкенте
Стороны также обговорили вопросы организации весной в Ташкенте V Международного форума выпускников МГИМО "Вместе в будущее". Впервые этот форум прошел в Баку в апреле 2013 года. В нам приняли участие около 400 выпускников института из 25 стран мира.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане откроется филиал Университета Вебстера — частного вуза, основанного в 1915 году. Он будет предоставлять весь спектр академических программ как для бакалавриата, так и для магистратуры, в том числе в сфере бизнес-администрирования, маркетинга и предпринимательства, компьютерных наук, журналистики и медиа-индустрии.

Теги:
МГИМО, Университет, Образование



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