Ташкентский филиал МГИМО откроется в сентябре

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Филиал Московского государственного института международных отношений в Ташкенте откроется в сентябре, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана. Он будет вести полноценную деятельность по направлениям бакалавриата и магистратуры.
Тема обсуждалась на встрече советника президента Узбекистана, ректора Университета мировой экономики и дипломатии Абдужабара Абдувахитова и проректора МГИМО Артема Мальгина.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане откроется филиал Университета Вебстера — частного вуза, основанного в 1915 году. Он будет предоставлять весь спектр академических программ как для бакалавриата, так и для магистратуры, в том числе в сфере бизнес-администрирования, маркетинга и предпринимательства, компьютерных наук, журналистики и медиа-индустрии.