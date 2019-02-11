Ташкентский филиал МГИМО откроется в сентябре

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Филиал Московского государственного института международных отношений в Ташкенте откроется в сентябре, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана. Он будет вести полноценную деятельность по направлениям бакалавриата и магистратуры.

Тема обсуждалась на встрече советника президента Узбекистана, ректора Университета мировой экономики и дипломатии Абдужабара Абдувахитова и проректора МГИМО Артема Мальгина.

© Sputnik / Максим Блинов Сергей Лавров сообщил об открытии филиала МГИМО в Ташкенте

Стороны также обговорили вопросы организации весной в Ташкенте V Международного форума выпускников МГИМО "Вместе в будущее". Впервые этот форум прошел в Баку в апреле 2013 года. В нам приняли участие около 400 выпускников института из 25 стран мира.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане откроется филиал Университета Вебстера — частного вуза, основанного в 1915 году. Он будет предоставлять весь спектр академических программ как для бакалавриата, так и для магистратуры, в том числе в сфере бизнес-администрирования, маркетинга и предпринимательства, компьютерных наук, журналистики и медиа-индустрии.