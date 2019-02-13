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На раскройном участке текстильного предприятия в Узбекистане

В Узбекистане ежегодно будет проходить международная выставка текстиля

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Общество
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Ташкент намерен включить выставку в мировой календарь текстильных событий.

ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. МИД Узбекистана и ассоциация "Узтекстильпром" примут меры по проведению в республике не реже одного раза в год международной выставки текстильной и модной индустрии. Об этом сообщается в постановлении узбекского лидера.

Текстильные фабрики
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Также в документе отмечается, что республика планирует включить в прорабатываемые соглашения с ЕС, Турцией, Кореей, Китаем и другими странами вопрос снижения таможенных пошлин в отношении отечественного текстиля.

Кроме того, в Узбекистане в течение трех месяцев запустят единый информационный портал текстильных и швейно-трикотажных предприятий. На этом ресурсе будут публиковаться списки тендеров, выставок и ярмарок отрасли, в том числе зарубежных.

На созданном сайте предприниматели смогут проходить дистанционное обучение полному циклу экспорта продукции текстильной и швейно-трикотажной промышленности.

Кроме того, на портале разместят интерактивную карту Узбекистана с указанием дислокации производителей продукции текстильной и швейно-трикотажной промышленности и поставщиков соответствующих услуг, материалов и сырья.

Теги:
Выставка, Мода, Узтекстильпром, текстиль, Узбекистан



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