В Узбекистане ежегодно будет проходить международная выставка текстиля

ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. МИД Узбекистана и ассоциация "Узтекстильпром" примут меры по проведению в республике не реже одного раза в год международной выставки текстильной и модной индустрии. Об этом сообщается в постановлении узбекского лидера.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов Узбекистан намерен довести объем экспорта текстиля до 7 миллиардов долларов

Также в документе отмечается, что республика планирует включить в прорабатываемые соглашения с ЕС, Турцией, Кореей, Китаем и другими странами вопрос снижения таможенных пошлин в отношении отечественного текстиля.

Кроме того, в Узбекистане в течение трех месяцев запустят единый информационный портал текстильных и швейно-трикотажных предприятий. На этом ресурсе будут публиковаться списки тендеров, выставок и ярмарок отрасли, в том числе зарубежных.

На созданном сайте предприниматели смогут проходить дистанционное обучение полному циклу экспорта продукции текстильной и швейно-трикотажной промышленности.

Кроме того, на портале разместят интерактивную карту Узбекистана с указанием дислокации производителей продукции текстильной и швейно-трикотажной промышленности и поставщиков соответствующих услуг, материалов и сырья.