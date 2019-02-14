В Минздраве Узбекистана учредят должность главного суицидолога

Мирзиёев в марте 2018 года утвердил программу мер по оказанию помощи и предотвращению случаев суицидов в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Должности главного психиатра и главного суицидолога появятся в министерстве здравоохранения Узбекистана, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева обнародовано в четверг на сайте агентства УзА.

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"Принять предложение о введении в перечень должностей министерства здравоохранения Республики Узбекистан должностей "Главный психиатр Республики Узбекистан" и "Главный суицидолог Республики Узбекистан", говорится в тексте документа.

Постановлением также установлено, что лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи имеют право на получение бесплатной юридической помощи.

Мирзиёев поручил Минздраву принять меры по обеспечению лиц, страдающих психическими расстройствами, современными высокоэффективными лекарственными средствами. Кроме того, министерство совместно с национальной палатой инновационного здравоохранения республики должно внедрить в практику учреждений первичной медико-санитарной помощи клинические протоколы диагностики и лечения психических расстройств, говорится в постановлении.

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Мирзиёев в марте 2018 года утвердил программу мер по оказанию помощи и предотвращению случаев суицидов в Узбекистане. Программой установлена обязанность органов внутренних дел незамедлительно сообщать в учреждения психиатрической службы о каждом случае совершения суицидальных действий. В учебные программы медицинских вузов по направлению "психиатрия" также была включена дисциплина "Основы суицидологии".

В Узбекистане официальные данные по количеству самоубийств не раскрываются. По данным социологов, в республике ежегодно совершается от 200 до 300 самоубийств, значительная часть которых приходится на женщин и подростков. В июне 2017 года в стране вступили в силу поправки Уголовный кодекс, устанавливающий наказание за призывы к суициду в интернете - лишения свободы от пяти до семи лет, а также за доведение до самоубийства - от семи до десяти лет.