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Телебашня в Ташкенте

Ташкентская телебашня попала в топ-5 самых романтичных мест СНГ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Телевышка достигает 375 метров в высоту, и ее видно почти со всех концов узбекской столицы

ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых романтичных достопримечательностей городов СНГ.

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
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В список вошли места, которые назвали местные жители и туристы в интернет-опросе, посвященном 14 февраля.

Топ-5 романтичных мест городов СНГ возглавило Троицкое предместье в Минске, на втором месте оказалась гора Кок-Тюбе в Алма-Ате, на третьей строчке разместился монумент Байтерек в Астане. Почетное четвертое место досталось Девичьей башне в Баку.

Ташкентская телебашня в узбекской столице замкнула пятерку лидеров. За нее проголосовало восемь процентов участников опроса.

Башня была построена в 1985 году и до сих пор остается самым высоким строением с открытой для посещения смотровой площадкой в Центральной Азии. Высота здания равна 375 метрам. 

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Теги:
Ташкент, Узбекистан



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