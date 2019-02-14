Ташкентская телебашня попала в топ-5 самых романтичных мест СНГ

ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых романтичных достопримечательностей городов СНГ.
В список вошли места, которые назвали местные жители и туристы в интернет-опросе, посвященном 14 февраля.
Топ-5 романтичных мест городов СНГ возглавило Троицкое предместье в Минске, на втором месте оказалась гора Кок-Тюбе в Алма-Ате, на третьей строчке разместился монумент Байтерек в Астане. Почетное четвертое место досталось Девичьей башне в Баку.
Ташкентская телебашня в узбекской столице замкнула пятерку лидеров. За нее проголосовало восемь процентов участников опроса.
Башня была построена в 1985 году и до сих пор остается самым высоким строением с открытой для посещения смотровой площадкой в Центральной Азии. Высота здания равна 375 метрам.