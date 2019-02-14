Ремонт обернулся находкой: чей скелет обнаружили в Ферганской области

Житель Риштанского района во время ремонта в доме нашел скелет живого существа, похожего на динозавра.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Житель села села Янгиюль Риштанского района Ферганской области во время ремонта в доме обнаружил под полом скелет существа, очень похожего динозавра, сообщает "Народное слово".

По обнаруженным костям видно, что у этого животного были длинные ноги, гибкий позвоночник, и шея, похожая на птичью.

По словам хозяина дома, здание построили в 1969 году, когда активно осваивали пустыни в Ферганской области. Дома тогда возводили, не слишком заботясь о соблюдении строительного права и без выяснения того, что раньше было на этой земле. Соседи мужчины также не смогли предположить, откуда взялись найденные кости.

Пролить свет на то, кому принадлежали обнаруженные останки, смогли бы ученые-археологи.