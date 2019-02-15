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Шеф-повар афганского ресторана в Ташкенте Накибулла Каргар за приготовлением блюд

Здесь царит любовь к людям: афганский повар об узбеках и жизни в Ташкенте

Фото из личного архива Наджибуллы Коргара
Общество
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Афганский специалист рассказал, чем ему нравится работа в Узбекистане и какое впечатление произвели на него жители республики.

ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik, Дильшода Рахматова. Недавно в Ташкенте открылся островок афганской культуры – ресторан Pudding, в котором работает 29-летний повар Накибулла Коргара из провинции Фарьяб.

Несмотря на то что ресторан небольшой, его интерьер может удивить любого. Заходя в ресторан, вы сразу попадаете в восточный мир.

Интерьер афганского ресторана в Ташкенте
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Интерьер афганского ресторана в Ташкенте

Накибулла приехал в узбекскую столицу по приглашению владельца заведения и работает здесь уже два месяца.

Шеф-повар афганского ресторана в Ташкенте Накибулла Коргар
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Шеф-повар афганского ресторана в Ташкенте Накибулла Коргар

"Как только отношения между двумя странами стали улучшаться, у меня появилась возможность работать в Узбекистане. Я родился в семье поваров. Самая лучшая профессия – это профессия моего отца, и я выбрал ее", - сказал Накибулла в интервью Sputnik Узбекистан.

Накибулла готовит свои блюда по афганским рецептам, используя оригинальные растения и специи из соседних стран.

Кроме афганского плова в его меню много шашлыков: из мяса птицы, баранины, печени, ягненка и праздничный шашлык шоми (для вечера).

Шашлык, приготовленный поваром из афганского ресторана в Ташкенте
Из личного архива Накибуллы Коргара
Шашлык, приготовленный поваром из афганского ресторана в Ташкенте

Одним из своих рецептов он поделился с читателями Sputnik Узбекистан:

"Берете мясо шестимесячного ягненка, режете его на маленькие кусочки и солите. Затем тщательно перемешиваете кусочки с мелко измельченным чесноком и луком. Далее добавляется сушеный, измельченный инжир и немного жира. Снова все перемешивается. Затем оставляете мясо в таком маринаде на один вечер. Шашлык из него будет просто таять во рту".

Накибулла во время беседы с корреспондентом Sputnik сказал, что еще долго планирует работать в Узбекистане. По его мнению, узбеки – очень доброжелательный народ, и он счастлив находиться в республике.

Шеф-повар афганского ресторана в Ташкенте Накибулла Коргар показывает интерьер заведения
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Шеф-повар афганского ресторана в Ташкенте Накибулла Коргар показывает интерьер заведения
Теги:
Узбекистан, плов, шашлык, Афганистан



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