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Военнослужащие ВС Узбекистана

Узбекскую армию научат действовать в условиях информационных войн

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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Как отмечается в официальном документе, в стране будут "воспитывать преданных делу военнослужащих".

ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Концепция морально-психологического обеспечения, направленная на противодействие идеологической пропаганде, принята в Вооруженных силах Узбекистана.

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© Министерство обороны Узбекистана.
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"Постановлением правительства утверждена концепция морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Республики Узбекистан", - цитирует РИА Новости представителя Минобороны.

По его словам, документ направлен на повышение боевой готовности и боеспособности войск, поддержание мира и спокойствия в стране, воспитание преданных делу военнослужащих.

По данным Минобороны, концепция разработана на основе закона "Об оборонной доктрине Республики Узбекистан" и представляет собой систему взглядов, основных понятий, целей и задач, форм и методов в сфере морально-психологического обеспечения боевых действий вооруженных сил.

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© Министерство обороны Узбекистана.
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"В концепции отражены способы борьбы с возможными идеологическими и психологическими действиями в информационно-коммуникационном пространстве, направленными против суверенитета и целостности Узбекистана, а также угрожающими мирной жизни его населения", - отметили в пресс-службе.

Документ разработан на основе возможного сценария кризисных ситуаций и повышения угроз в регионе Центральной Азии, добавили в Минобороны.

Теги:
Вооруженные силы, Минобороны Узбекистана, Узбекистан



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