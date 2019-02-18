Узбекскую армию научат действовать в условиях информационных войн

Как отмечается в официальном документе, в стране будут "воспитывать преданных делу военнослужащих".

ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Концепция морально-психологического обеспечения, направленная на противодействие идеологической пропаганде, принята в Вооруженных силах Узбекистана.

"Постановлением правительства утверждена концепция морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Республики Узбекистан", - цитирует РИА Новости представителя Минобороны.

По его словам, документ направлен на повышение боевой готовности и боеспособности войск, поддержание мира и спокойствия в стране, воспитание преданных делу военнослужащих.

По данным Минобороны, концепция разработана на основе закона "Об оборонной доктрине Республики Узбекистан" и представляет собой систему взглядов, основных понятий, целей и задач, форм и методов в сфере морально-психологического обеспечения боевых действий вооруженных сил.

"В концепции отражены способы борьбы с возможными идеологическими и психологическими действиями в информационно-коммуникационном пространстве, направленными против суверенитета и целостности Узбекистана, а также угрожающими мирной жизни его населения", - отметили в пресс-службе.

Документ разработан на основе возможного сценария кризисных ситуаций и повышения угроз в регионе Центральной Азии, добавили в Минобороны.