Узбекским абитуриентам при поступлении разрешат выбирать из трех вузов

Вступительные тесты в Узбекистане планируется сделать платными, а льготы для военных сократить. Проект направлен на общественное обсуждение.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Узбекские абитуриенты смогут при поступлении выбрать для поступления до трех вузов. Соответствующий законопроект опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения. Обсуждение продлится до 2 марта.

© Sputnik / Максим Богодвид Документы в вузы Узбекистана начнут принимать онлайн

Начиная с 2019-2020 учебного года тестирование будет проводиться в июле – августе. Сертификаты, выданные абитуриентам после прохождения испытаний, будут действительны в течение трех лет. Документы смогут получить все, кто набрал свыше 30% по тестируемым предметам.

Те, кто окончил школу или колледж в текущем году, а также дети-сироты и инвалиды 1-2-й групп смогут пройти тестирование бесплатно. Выпускники школ прошлых лет заплатят за участие в испытаниях сумму в размере одной МЗРП.

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Три дисциплины, родной язык, математика и история Узбекистана станут обязательными для сдачи. Два предмета абитуриенты смогут выбрать самостоятельно.

Результаты станут известны на следующий день после тестирования на сайте Государственного центра тестирования.

Еще одно нововведение - отменяются льготы для тех, кто прошел военную службу и получил рекомендацию командования. Теперь эти рекомендации будут учитываться только в военных учебных заведениях. Также среди таких абитуриентов будет проводиться отдельный конкурс.