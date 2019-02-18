Узбекским абитуриентам при поступлении разрешат выбирать из трех вузов

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Узбекские абитуриенты смогут при поступлении выбрать для поступления до трех вузов. Соответствующий законопроект опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения. Обсуждение продлится до 2 марта.
Те, кто окончил школу или колледж в текущем году, а также дети-сироты и инвалиды 1-2-й групп смогут пройти тестирование бесплатно. Выпускники школ прошлых лет заплатят за участие в испытаниях сумму в размере одной МЗРП.
Три дисциплины, родной язык, математика и история Узбекистана станут обязательными для сдачи. Два предмета абитуриенты смогут выбрать самостоятельно.
Результаты станут известны на следующий день после тестирования на сайте Государственного центра тестирования.
Еще одно нововведение - отменяются льготы для тех, кто прошел военную службу и получил рекомендацию командования. Теперь эти рекомендации будут учитываться только в военных учебных заведениях. Также среди таких абитуриентов будет проводиться отдельный конкурс.