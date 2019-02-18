Узбекистан изучит законодательство Венгрии в области атомной энергетики

ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Узбекистан изучит законодательство и опыт Венгрии в области использования атомной энергии, сообщает пресс-служба агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана ("Узатом").

Вице-спикер законодательной палаты Узбекистана Борий Алиханов в Будапеште встретился с венгерским коллегой Иштваном Якобом.

Стороны догогворились о сотрудничестве в сфере изучения венгерского законодательства и опыта в области использования атомной энергии в мирных целях, а также обмена опытом между уполномоченными ведомствами двух стран.

В ходе визита делегация Узбекистана также провела переговоры с министром "без портфеля" Яношом Шули, ответственным за проект АЭС "Пакш-2", представителями министерств и ведомств Венгрии.

"Со стороны делегации был представлен на рассмотрение ряд предложений, в том числе содействие Венгрии в создании учебно-информационного центра по атомной энергетике в Узбекистане, содействие в обучении узбекских студентов в вузах Венгрии", - добавили в "Узатоме".

Пресс-служба МИД Узбекистана Венгрия поможет Узбекистану подготовить кадры для будущей АЭС

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на единственной в Венгрии АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности..

В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции (АЭС) на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Соглашение вступило в силу в конце октября. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.