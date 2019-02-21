В Узбекистане откроют президентские школы

Первые три школы учредят уже в текущем году в Ташкенте, Нукусе, а также в Хорезмской области.

ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил постановление "О мерах по образованию президентских школ", сообщает пресс-служба Министерства образования республики.

Уточняется, что в этих учебных заведениях будут обучать одаренных детей с использованием передовых технологий. Уроки станут проводить на английском языке по программе "STEAM – образование" (Science – естественные науки, Technology – технологии, Engineering – техническое творчество, Art – искусство, Mathematics – математика).

© Министерство Народного образования Президентская школа, проект

В первый учебный год в 5-10 классы примут 144 ученика. В одном классе смогут обучаться по 12 учеников.

Президентские школы создадут во всех регионах Ташкента в форме государственных специализированных общеобразовательных учреждений.

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Первые три президентские школы откроют в 2019 году в Ташкенте, Нукусе, а также в Хорезмской области. На 2020 год намечено строительство таких заведений в Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областях, в 2021 году – в Андижанской, Навоийской, Наманганской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

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Выпускники президентских школ, кроме документа об образовании установленного государственного образца (свидетельство, аттестат), получат диплом соответствующей программы международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement или International Advanced Levels). С таким документом школьники смогут поступить в зарубежные вузы.