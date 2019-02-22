Узбекский писатель предложил перенести столицу и придумал название для нее

По мнению писателя Мамадали Махмудова, Ташкент географически находится на окраине республики, поэтому вполне естественно перенести столицу в регион, расположенный в центре Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. Узбекский писатель Мамадали Махмудов, работающий под творческим псевдонимом Эврил Турон, предложил перенести столицу Узбекистан в Джизак.

Об этом он сообщил в своем эссе "Йўлдаги ўйлар", которое публикует УзА.

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Махмудов отметил, что, когда Узбекистан достигнет пика своей экономической мощи, есть смысл перенести его административный центр в Джизакскую область.

По его мнению, новая столица должна расположиться на территории вблизи отрогов Памира, расположенной между Галляаральским и Булунгурским районами. Эта территория расположена в центре Узбекистана, тогда как Ташкент географически находится на окраине республики.

Говоря о проблемах водоснабжения, он отметил, что можно опреснить озеро Айдаркуль и использовать ресурсы реки Зарафшан.

Писатель замечает, что в Ташкенте много домов, которые придется снести и построить для жителей современные здания. Строительство и переселение потребует огромных вложений. Между тем возведение городов на новом месте и заселение людей на эту территорию позволит сэкономить миллиарды долларов.

Он также предложил для новой столицы название - Темуркент (в честь полководца Амира Темура).